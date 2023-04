Spannende Tage in der Detektei

Viernheim. Die diesjährigen Osterferien starteten für die 33 angemeldeten Hortkinder und die sieben Erzieher und Erzieherinnen des AWO-Familienzentrums mit der mittlerweile obligatorischen Ferienfreizeit, die dieses Jahr im Landschulheim in Hertlingshausen stattfand und unter dem Motto „1,2,3… Willkommen in der Detektei“ stand. Die großen und kleinen Detektive hatten dort vier Tage und drei kurze Nächte lang sehr viel Spaß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der zweiten Ferienwoche hatten alle Kinder und Erzieher ihr Schlafdefizit aus der Hortfreizeit wieder ausgeglichen und konnten am Dienstag frisch und ausgeruht zur Waldsporthalle aufbrechen. Dort standen diverse sportliche Aktivitäten wie Bewegungsspiele und ein Geräteparcours auf dem Tagesprogramm. Am Mittwoch ging es mit dem Reisebus in den Heidelberger Zoo. Trotz des schlechten Wetters hatten die Kinder und Erzieher, die an diesem Tag von einigen Kindergartenkindern und ihren Eltern oder Großeltern begleitet wurden, viel Spaß. Besonders die Robbenfütterung war wie immer ein Highlight.

Radtour und „Spiel und Spaß“

Eine Radtour, die am Familiensportpark West endete, stand am Donnerstag auf dem Programm. Hier lockte vor allem der neu gestaltete Bikepark die Kinder. Die Woche endete mit einem Tag „Spiel und Spaß im Hort“, an dem die Kinder unter anderem eine Kräuterwanderung im nahe gelegenen Wald machten.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landfrauenverein Neuem gegenüber stets offen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jugend Bürstädter Ferienspielkind hatte "den Spaß meines Lebens“ Mehr erfahren TV Lampertheim „Tayfun“ sorgt für Spaß Mehr erfahren

Die letzte Ferienwoche startete dann wieder mit einem Besuch der Waldsporthalle und dem dazugehörigen Fitnessprogramm. Auch der Dienstag stand mit der geplanten Radtour zum Karlstern ganz unter dem Motto „Ausdauer und Bewegung“. Am Mittwoch ging es dann mit Bus und Bahn nach Schriesheim zu einem Besuch der Grube „Anna Elisabeth“. Hier erhielten die Kinder – in zwei Gruppen unterteilt – eine rund einstündige Führung durch das Erzbergwerk.

Am Donnerstag und Freitag besuchte eine Kindergruppe zum Schwimmen das Viernheimer Hallenbad, während für die jeweils andere Gruppe noch einmal „Spiel und Spaß im Hort“ auf dem Programm stand. Dieses Mal wurde ein Kunstprojekt aus der Hortfreizeit aufgegriffen und weitergeführt. red