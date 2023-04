„Tayfun“ sorgt für Spaß

Lampertheim. Bereits zum zweiten Mal gastierte die Fußballschule „Tayfun” beim TV Lampertheim (TVL). Drei Tage war das Wetter zunächst noch durchwachsen und regnerisch, doch am vierten und letzten Tag kam die Sonne heraus und bescherte den 40 Teilnehmern einen freundlichen Abschluss.

Das Trainingsprogramm startete in drei Gruppen, die altersgerecht eingeteilt wurden. Insgesamt kümmerten sich sechs Trainer des TVL um die Kinder, die verschiedene Übungsformen vormittags und nachmittags zu absolvieren hatten. Nachdem vormittags Technik, Torschuss und Spielzüge geübt wurden, standen dann nach dem Mittagessen hauptsächlich Spielformen im Mittelpunkt. Hierbei konnten die Kinder das Erlernte aus den Übungen in die Praxis umsetzen. Außerdem konnten eifrig Punkte gesammelt werden, um als Tagessieger oder Gruppensieger ausgezeichnet zu werden. Der Spieler mit den meisten Punkten wurde am Ende des Fußballcamps nochmals separat geehrt. „Aber die Hauptsache war, dass alle Kinder ihren Spaß hatten und sich weitergebildet haben“, so TVL-Jugendleiter Martin Schneider. Das nächste Camp ist bereits in Planung und soll im Sommer angeboten werden. fh