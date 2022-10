Sieg und Niederlage für Viernheimer Teams

Viernheim. Am vergangenen Sonntag gab es für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim einen Sieg und eine Niederlage. Die SG Viernheim wurde im Familiensportpark gegen den SV Laudenbach beim 6:2-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Reserve des TSV Amicitia unterlag dagegen im Waldstadion dem FV 03 Ladenburg mit 0:3, schlug sich dabei allerdings praktisch selbst.

TSV Amicitia Viernheim 2 – FV 03 Ladenburg 0:3 (0:0): Für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia geht die Negativserie weiter, mittlerweile ist man auf dem vorletzten Platz gelandet. Auch gegen den FV 03 Ladenburg gab es für die Blau-Grünen kein Erfolgserlebnis, dabei konnte man die Partie eine Halbzeit lang offen gestalten. Danach erzielten die Römerstädter innerhalb von sechs Minuten drei Treffer, wobei die Hausherren durch eigene Fehler kräftig mithalfen.

Zur Pause stand es 0:0 und endlich schien den Blau-Grünen nach fünf Niederlagen in Folge ein Punktgewinn vergönnt zu sein. Der Traum endete dann aber in der 49. Minute, als Jörg Höpfner einen Patzer der gegnerischen Deckung nutzte und den zu weit aus seinem Tor heraus geeilten Marvin Winkenbach mit einem Heber überwand.

Keine 60 Sekunden später erhöhte Julian Haun auch bereits auf 0:2, wieder war die Abwehr der Südhessen nicht im Bilde gewesen. Damit aber nicht genug. Nach einem unnötigen Foul von Joseph Collier im Strafraum verwandelte Murat Güngör den fälligen Elfmeter sicher zum 0:3 (55.). Danach ließen es die Gäste etwas gemütlicher angehen, während die Viernheimer die wenigen Möglichkeiten zum Ehrentreffer vergaben.

SG Viernheim – SV Laudenbach 6:2 (3:2): Am Ende feierten die Orangenen einen auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg. Danach hatte es in den ersten Minuten aber nicht ausgesehen, denn Laudenbach erwischte den besseren Start, ließ gegen unsortierte Hausherren aber einige gute Chancen ungenutzt. Deshalb reichte es nur zur 1:0-Führung durch Marc Kungel.

Erst Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Viernheimer das Kommando und kamen durch den Kopfball von Recep Ilgüner zum verdienten Ausgleich (26.). SG-Torjäger Marco Buttler sorgte schließlich mit links für die 2:1-Führung (33.). Buttler erhöhte dann auch per Nachschuss auf 3:1. Zuvor war Bilen Yagiz mit einem Handelfmeter an SV-Keeper Tim Baier gescheitert (44.). Mit dem Pausenpfiff kam Laudenbach durch Roman Geiger aber noch einmal heran, als Luigi Parsini im SG-Tor eine Flanke verpasst hatte.

In den zweiten 45 Minuten hatte Laudenbach dann nicht mehr viel zu bieten. Mit einem Eigentor zum 4:2 sorgte Lucas Harpain für die Vorentscheidung. Claus Bopp (62.) und Buttler mit seinem dritten Treffer an diesem Tag (83.) legten noch zwei Tore drauf. JR