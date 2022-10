Punktgewinn beim Tabellenführer

Viernheim. Am vergangenen Samstag fielen in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar Tore wie reife Früchte. Insgesamt wurde auf den sieben Plätzen 30 mal gejubelt. Unter dem Schnitt blieb ausgerechnet die Partie zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und der SG Heidelberg-Kirchheim, obwohl die beiden Kontrahenten eigentlich zu den torgefährlichsten Teams der Liga zählen. Die Blau-Grünen dürften mit dem 1:1-Unentschieden vor eigenem Publikum zufrieden sein, hat man dem Tabellenführer doch verdient einen Zähler abgeknöpft.

Für Aufsehen hat das Spitzenspiel zwischen den FT Kirchheim und dem ASV Eppelheim gesorgt. Die Begegnung wurde nach einer guten Stunde beim Stand von 2:1 für die Hausherren abgebrochen, als die Gäste nach einigen Handgreiflichkeiten nicht mehr weiterspielten wollten. Jetzt hat das Sportgericht das Wort. Schon am Dienstag, 1. November, – Allerheiligen ist Feiertag in Baden-Württemberg – steht der nächste Spieltag an. Dann muss Neuling TSV Amicitia Viernheim beim SV 98 Schwetzingen antreten (14.30 Uhr).

Am Ende der Partie gegen Heidelberg-Kirchheim durften sich Viernheims Jason Linhoff (l.) und seine Mannschaftskollegen über einen Punkt freuen. © Berno Nix

In der Partie gegen den Tabellenführer zeigte sich der Aufsteiger einmal mehr in guter Form, den Zuschauern wurde am späten Samstagnachmittag ein sehenswertes Landesligaspiel geboten. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start, denn Torjäger Erik Anhölcher brachte seine Farben in der 18. Minute in Front. Lange durften sich die Südhessen aber nicht über die Führung freuen, denn Heidelberg hatte in Person von Tim Steinmann (23. Minute) mit dem Ausgleichstreffer die schnelle Antwort parat. Bis zur Pause ergaben sich auf beiden Seiten Möglichkeiten, die Torhüter ließen aber keine weiteren Tore zu.

In der zweiten Halbzeit waren die Kirchheimer sichtlich darum bemüht die Partie für sich zu entscheiden, bissen sich aber an der gut sortierten Viernheimer Deckung und Torwart Martin Rheingans die Zähne aus. Aber auch die Versuche der Blau-Grünen zu einem weiteren Torerfolg zu kommen wurden nicht belohnt. Trotz des Punktgewinns rutschte der Aufsteiger auf Rang zehn ab.

SV Schwetzingen – TSV Amicitia Viernheim (1. November, 14.30 Uhr): Am Dienstag geht es in der Landesliga Rhein-Neckar bereits mit dem zwölften Spieltag weiter. Der TSV Amicitia ist dann beim SV 98 Schwetzingen zu Gast. Die Spargelstädter liegen nur zwei Punkte vor den Blau-Grünen auf Platz sechs der Tabelle und führen damit aktuell das Mittelfeld an. JR