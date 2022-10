Schwierige Auswärtsspiele

Viernheim. Wenn man in der Tabelle in der unteren Hälfte oder sogar auf einem Abstiegsplatz steht, dann ist jedes Spiel schwer. So auch die Aufgaben für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am Sonntag, 23. Oktober. Die SG Viernheim ist beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim zu Gast, die zweite Garnitur des TSV Amicitia muss zum Nachbarschaftsduell beim FV Fortuna Heddesheim 2 antreten, der auf Platz acht steht.

Fortuna Heddesheim 2 – TSV Amicitia Viernheim 2 (12.30 Uhr): Der TSV Amicitia Viernheim 2 dürfte es nach fünf sieglosen Spielen bei der Reserve von Fortuna Heddesheim 2 schwer haben, endlich wieder einmal einen Erfolg zu landen. Angesichts der aktuellen Form und den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen dürfte das Team von Trainer Tobias Kleiner wohl schon mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ein Sieg wäre natürlich noch besser, denn die Südhessen sind nach der sechsten Saisonpleite mittlerweile auf den Relegationsplatz abgerutscht. Wichtig wird es sein die Defensive zu stabilisieren, die bereits 32 Gegentreffer hinnehmen musste. Dass man sich aber auch gegen Favoriten behaupten kann, hat vor einigen Wochen der überraschende 1:0-Auswärtserfolg beim SV Schriesheim gezeigt.

Aber auch die Mannen aus der Tabakgemeinde hatten zuletzt immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen. Dabei wurde vor Rundenbeginn eigentlich ein vorderer Tabellenplatz angestrebt. Unter dem neuen Trainer Dominik Schmitt gab es aus den fünf vergangenen Begegnungen aber nur sieben Zähler. 16 Punkte reichen nur zu Platz acht. Zuletzt gab es einen 4:3-Heimsieg über die SG Viernheim.

DJK Feudenheim – SG 1983 Viernheim (15 Uhr): Die Orangenen haben am vergangenen Wochenende beim 2:2-Unentschieden auf eigenem Platz gegen den FV 03 Ladenburg eine gute Moral bewiesen und einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Auch am Sonntag ist Charakterstärke notwendig, geht es doch zum Tabellenzweiten DJK Feudenheim. Die Hausherren haben mit zwei Niederlagen zuletzt aber deutlich an Boden gegenüber Spitzenreiter Käfertal verloren. Unter der Woche gab es im Nachholspiel beim Aufsteiger TSV Schönau eine überraschend 0:2-Niederlage hinzunehmen, zuvor wurde in Lützelsachsen sogar mit 2:7 verloren. Die Südhessen werden also auf einen Gegner treffen, der bestens motiviert ist. Spielertrainer Ralf Dalmus wird dabei in erster Linie auf eine starke Abwehr bauen, hofft aber auch, dass die Angreifer effektiver mit den Torchancen umgehen. JR