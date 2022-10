Viernheimer wollen Heimvorteil nutzen

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim steht bereits der 13. von 16 Spieltagen in der Hinrunde auf dem Programm. Mittlerweile haben sich natürlich auch klare Trends abgezeichnet. Der SC Käfertal befindet sich demnach klar auf Meisterschaftskurs, um den Relegationsplatz zwei gibt es derzeit ein großes Gedränge. Auch Kandidaten für einen möglichen Abstieg gibt es schon. Dazu zählt auch die Reserve des TSV Amicitia auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die SG Viernheim bewegt sich als Elfter dagegen noch in ruhigem Fahrwasser. Beide speilen am Sonntag, 30. Oktober,

TSV Amicitia Viernheim 2 – FV 03 Ladenburg (Sonntag, 13.30 Uhr): Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia ist nach fünf Niederlage in Folge auf einen Abstiegsplatz abgestürzt. Dabei wollte man sich vor Rundenbeginn mit einem großen Kader nach oben orientieren. Die junge Mannschaft von Trainer Tobias Kleiner ließ es aber an der nötigen Konstanz fehlen. Während man gegen Spitzenteams oft gut ausgesehen und sogar gewonnen hat, wurden Spiele gegen Vereine auf Augenhöhe verloren.

Jetzt gilt es die Negativserie zu stoppen, sonst droht der Anschluss ans rettende Ufer verloren zu gehen. Vor der Winterpause müssen dringen Punkte auf das Konto. Am Sonntag kommt mit dem FV 03 Ladenburg, der aus der Kreisliga Mannheim abgestiegen ist, ein Team ins Waldstadion, das große Ambitionen hat. Als Tabellenfünfter hat man immer noch den Relegationsplatz im Auge.

Am vergangenen Wochenende waren die Römerstädter spielfrei, mussten sich acht Tage zuvor allerdings mit einem 2:2-Unentschieden bei der SG Viernheim begnügen. Dabei hatte man zur Pause schon mit 2:0 geführt. Das soll beim erneuten Gastspiel in der Brundtlandstadt aber nicht mehr passieren.

SG Viernheim – SV Laudenbach (Sonntag, 15 Uhr): Die Gastgeber haben bisher eine recht anständige Saison gespielt. Der elfte Platz ist aber noch lange kein Ruhekissen, auf dem man sich ausruhen kann. Der Abstand zum Tabellenkeller beträgt nur fünf Zähler. Deshalb soll gegen Schlusslicht SV Laudenbach unbedingt ein Heimsieg her, um das Punktekonto aufzubessern.

Natürlich ist das Team von Spielertrainer Ralf Dalmus Favorit, der Gegner darf aber nicht unterschätzt werden. Immerhin schafften die Laudenbach am vergangenen Wochenende gegen die TSG Lützelsachsen 2 ein überraschendes 3:3-Unentschieden. Mit erst 13 Treffern stellte die Mannschaft den schwächsten Angriff der Liga. Auch deshalb wurden bisher erst magere vier Punkte gesammelt. JR