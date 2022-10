Sharks wollen Platz an der Spitze festigen

Viernheim. Die Oberliga-Herren und die Bundesliga-Jugend sind die einzigen Teams der BG Viernheim-Weinheim, die an diesem Wochenende ein Heimspiel haben.

Die beiden Mannschaften spielen am Samstag, 22. Oktober, nacheinander in der Weinheimer TSG-Halle. Um 13 Uhr freuen sich die Herren 1 auf das Derby gegen Mannheim, das einen engen und spannenden Spielverlauf verspricht. Bei einem Sieg bleiben die Sharks weiter in der Tabellenspitze der Oberliga dabei.

Zuvor ist der Nachwuchs gefordert. Die Mannschaft der Rhein-Neckar-Metropolitans steht in der Jugendbasketballbundesliga vor einer sehr schweren Aufgabe. Eintracht Frankfurt ist traditionell ein Kandidat auf eine Top-Platzierung in der Meisterschaft. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr in Weinheim.

Die zweite Mannschaft der U16 spielt um 12 Uhr beim TV Sinsheim. Beim TSV Buchen gastiert die U18-2 um 15 Uhr. Die Damen wollen um 17 Uhr beim TSV Buchen den zweiten Saisonsieg einfahren. Die Herren 2 haben es um 18 Uhr mit dem TSV Billigheim zu tun. Am Sonntag, 23. Oktober, geht es um 9.30 Uhr beim Heidelberger SC für die Mädchen der U14 weiter. Für die U18-Junioren dürfte entscheidend sein, wer ausgeschlafener zum 10-Uhr-Spiel antritt, die Gastgeber der TG Sandhausen/SG Walldorf oder der BG Viernheim-Weinheim.

Die gemischte U12 muss um 12 Uhr bei der SG Mannheim ran, dort spielt im Anschluss um 16 Uhr auch die U14. Die Herren 4 sind bei der SG Kirchheim 4 zu Gast (16 Uhr) und die Herren 3 beschließen um 18 Uhr das Wochenende bei der TG Sandhausen 2. su