Junge Spieler übernehmen Verantwortung

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim präsentiert sich in der Basketball-Oberliga in guter Frühform. Nach dem Heimsieg zum Saisonauftakt ließ das Team von Coach Robin Zimmermann einen deutlichen 85:65-Sieg beim Aufsteiger TSV Ettlingen folgen.

Und waren es gegen Buchen noch die Routiniers, die das Spiel für die „Sharks“ gewonnen hatten, zeigten in Ettlingen die jungen Spieler ihr Potenzial. Zu Beginn des Spiels waren es Sal Baragiola und Dogukan Ceneli, die trafen, danach übernahmen mit Leon Bregulla, der zum Top-Scorer der „Sharks“ avancieren sollte, und Jan Eberhardt direkt jüngere Spieler die Verantwortung. Sie spielten mit 15:7 bereits einen Vorsprung heraus, der sich weiter vergrößerte – unter anderem, weil U18-Spieler Cris Becht mit sechs Punkten in Folge zum Ende des ersten Viertels zum 28:14 traf. Im zweiten Viertel drehte der ebenfalls noch in der U18 spielberechtigte Jannik Schwarz auf: Er erzielte in den zehn Minuten neun seiner insgesamt 15 Punkte, die der BG eine komfortable 52:32-Pausenführung einbrachten.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste, bei der Bregulla und Becht das krankheitsbedingte Fehlen von Spielmacher Daniel Lohrke gut kompensierten, stets Herr der Lage. Den „Sharks“ gelangen immer wieder Punkte durch schnelle Gegenangriffe. Allerdings ließ die Konzentration in der Defensive etwas nach, Ettlingen konnte die zweite Halbzeit ausgeglichen gestalten ohne aber je gefährlich nahe kommen zu können.

Die Abwehrarbeit war auch der einzige Kritikpunkt Zimmermanns an seiner Mannschaft: „Unsere Defense müssen wir verbessern. Es kann nicht sein, dass Ettlingen mehr Punkte gegen uns macht als Buchen, die deutlich stärker einzuschätzen sind“, bemängelte der Coach nach der Partie. Mit insgesamt neun erfolgreichen Dreipunktewürfen war auch die Effizienz der Distanzwürfe bei den „Sharks“ mehr als zufriedenstellend.

BG Viernheim-Weinheim: Leon Bregulla (17 Punkte/1 Dreier), Jannik Schwarz (15/3), Sal Baragiola (11/1), Cris Becht (11/1), Hoffmann (Julius 7/1), Patrick Dörr (6), Jan Eberhardt (6), Leonard Leip (5/1), Victor Habrich (4), Dogukan Ceneli (3/1). su