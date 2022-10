Metropolitans mit Auftakterfolg

Viernheim. Eine gemischte Bilanz zogen die Verantwortlichen der BG Viernheim-Weinheim nach dem jüngsten Wochenende. So mussten sowohl die erste Herren- als auch die Damenmannschaft klare Niederlagen quittieren. Andererseits überzeugten die Jugendteams und die männliche Reserve.

In Heidelberg-Kirchheim wartete auf die Sharks der erwartet schwere Gegner. Die Hausherren ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollten. „ Kirchheim hat den Ball sehr gut laufen lassen, und wir waren nicht bereit, den extra Weg zu gehen“, konstatierte Coach Robin Zimmermann nach der deutlichen 72:100-Niederlage seiner Mannschaft.

Zwar sei er mit den offensiven Bemühungen seiner Mannschaft sehr zufrieden, aber gegen die Überlegenheit der Kirchheimer beim Rebound und ihre hohe Trefferquote habe es letztlich kein Ankommen gegeben. Bei der BG waren mit Eberhardt (19 Punkte) und Becht (12) wieder zwei junge Spieler die Top-Scorer der Partie.

War dies für die Herren die erste Saisonniederlage, so mussten die Damen bereits die zweite Niederlage in der Saison einstecken. Beim Heimspiel gegen die DJK Rabbits Eppelheim lag man zur Pause noch mit 33:21 in Führung, doch in der gesamten zweiten Halbzeit gelangen nur noch 15 Punkte. Die Gäste holten dafür Punkt um Punkt auf und drehten im letzten Viertel das Spiel. 48:59 hieß es am Ende aus Sicht der BG-Damen.

Einen geglückten Saisonstart konnten die Rhein-Neckar-Metropolitans in der Jugend-Basketballbundesliga JBBL verbuchen, die mittlerweile in der vierten Saison der höchsten deutschen U16-Spielklasse antreten. Das Kooperationsteam der BG mit der SG Mannheim feierte im ersten Saisonspiel einen 71:60-Sieg beim Team Frankfurt.

Mit ihrer druckvollen Verteidigung über das gesamte Spielfeld überraschte das Team der beiden Coaches Ali Kocak und Mert Meral ihren Gegner gleich zu Beginn und erspielte sich eine schnelle 12:4-Führung, die sie im zweiten Viertel bis auf 16 Punkte ausbauten und bis zur Schlusssirene verteidigten. Gutes Rebounding half dabei ebenso wie ein guter Zug zum Korb in der Offensive, in der die Metropolitans oft nur mit Fouls zu stoppen waren. Diego Kirse war mit 23 Punkten Top-Scorer der Partie, gefolgt von Valentine Chinamere und Jacopo Nitti mit jeweils 18 Punkten.

Erfreulich waren zudem die Ergebnisse der U18 in der Jugendoberliga und der Herren II in der Landesliga. Die U18 gewann mit dem deutlichen 96:56-Heimsieg über die BG Tamm/Bietigheim bereits ihr drittes Spiel in Folge und ist ungeschlagener Tabellenführer. Trainer Robin Zimmermann freuten besonders die 28 Punkte von Isaac Grimley, der sich als Einwechselspieler zum Top Scorer aufschwang. Weitere starke 23 Punkte fügte Koray Kocak zum Sieg der Sharks hinzu.

Einen wichtigen Sieg verbuchten die Herren 2, die gegen die zweite Mannschaft der SG Kirchheim zu einem klaren 81:55-Sieg kamen. War das Spiel bis zur Pause noch nahezu ausgeglichen (35:28), stellte die BG-Reserve mit einem bärenstarken dritten Viertel die Weichen auf Sieg. 32:13 Punkte erzielten die Spieler allein in diesem Spielabschnitt, und diese 26-Punkte-Führung sollte bis zum Spielende Bestand haben. Das Landesligateam der BG Viernheim-Weinheim, das in der letzten Saison noch bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfte, steht momentan im oberen Drittel der Tabelle und will sich in diesem Tabellenbereich halten. su