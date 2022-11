„Sharks“ wollen gewinnen

Viernheim. Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim wollen weiter in der Spitzengruppe der Oberliga Baden bleiben – auch wenn es zuletzt eine Niederlage gab. Die Herren sind auf Wiedergutmachung aus – dazu kommt der Tabellenletzte vielleicht gerade recht. Am Samstag, 19. November, treffen die Basketballer in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) auf die DJK Karlsruhe-Ost. Für die ambitionierten „Sharks“ wäre alles andere als ein Sieg eine Überraschung, dennoch wird das Team von Robin Zimmermann fokussiert und konzentriert ins Spiel gehen. Das Oberliga-Spiel beschließt einen Heimspieltag in der AvH-Halle, der um 14 Uhr mit der U12 gegen den TSV Wieblingen 3 beginnt. Um 16 Uhr stehen sich die U18-Vertretungen der BG und der SG Mannheim gegenüber. Die Herren 2 empfangen um 18 Uhr den Tabellenletzten Heidelberger TV.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls am Samstag trägt die BG auch Heimspiele in der Weinheimer Heidi-Mohr-Halle aus. Dort startet um 10 Uhr die zweite U12-Mannschaft gegen die TG Sandhausen/SG Walldorf. Die Jungs der U14 spielen um 12 Uhr gegen den USC Heidelberg 2 und um 14 Uhr gegen KuSG Leimen. Ein doppeltes Duell TSG Ziegelhausen gegen BG Viernheim-Weinheim steht in der Köpfel-Sporthalle an. Erst treffen dort um 14.30 Uhr die Männer in der Bezirksliga aufeinander, dann um 16.30 Uhr die Landesliga-Damen.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans spielen am Sonntag, 20. November, um 11 Uhr bei Schick Group White Wings Juniors. Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass die Jugendbasketballer für die Relegationsrunde planen. Ein Sieg gegen Hanau wäre wichtig für eine gute Ausgangsposition in dieser Runde.

Mehr zum Thema Basketball Fünf Heimspiele am Sonntag Mehr erfahren Handball Viernheimer auswärts gefordert Mehr erfahren Fußball „Wollen den Favoriten ärgern“ Mehr erfahren

Die U18 strebt um 11 Uhr beim TSV Wieblingen einen Sieg an. Nach den Jugendlichen gehen um 13 Uhr die Herren 4 der beiden Klubs aufs Parkett. su