„Sharks“ setzen sich in der Schlussphase durch

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim ist mit einem Sieg in die neue Oberliga-Saison gestartet. Der TSV Buchen war der erwartet unangenehme Gegner, doch am Ende setzten sich die „Sharks“ mit 63:51 klar durch.

Nach einer klaren Angelegenheit für das Team von Coach Robin Zimmermann sah es lange Zeit nicht aus. Die Basketballer gingen zwar durch Ceneli und Lohrke schnell mit 5:0 in Führung, doch Buchen ließ sich nicht so einfach abschütteln. Mit ihrer athletischen und kämpferischen Spielweise stellten sie die „Sharks“ immer wieder vor Probleme und hielten die Partie im ersten Viertel spannend (15:14): Bis zur Halbzeitpause spielten beide Teams auf Augenhöhe, der knappe Vorsprung von 35:31 war alles andere als ein Ruhekissen für die BG.

Drittes Viertel entscheidend

Auch im dritten Viertel gelang es keiner Mannschaft, die Oberhand zu gewinnen. Die jungen BG-Spieler – gleich vier Nachwuchsspieler gaben ihr Oberligadebüt – hatten in der Offensive noch Probleme, erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Doch Zimmermann schenkte seinen Spielern auch dann noch das Vertrauen, als Buchen kurz vor Ende des dritten Viertels erstmals in mit 44:43 in Führung ging.

In der 33. Minute lagen die Gäste letztmalig vorne, danach starteten die „Sharks“ entscheidend durch. Dabei war es vor allem Routinier Daniel Lohrke, der mit zwei erfolgreichen Dreiern direkt hintereinander die BG auf die Siegerstraße brachte. Baragiola, Habrich und Dürr punkteten ebenfalls in der wichtigen Schlussphase. Die Routiniers behielten auch in der Defensive einen kühlen Kopf und ließen nur noch zwei Punkte für Buchen zu. Der 16:2-Lauf in den letzten sieben Minuten bescherte den Basketballherren den ersten Saisonsieg.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (16 Punkte/4 Dreier), Salvatore Baragiola (8), Patrick Dörr (8), Victor Habrich (8), Jan Eberhardt (6), Dogukan Ceneli (5), Leonard Leip (5), Julius Hoffmann (3), Cris Becht (2), Jannik Schwarz. su