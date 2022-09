Start in die Oberliga-Saison

Viernheim. Am Samstag, 1. Oktober, startet die BG Viernheim-Weinheim in die neue Oberliga-Saison. Das Team von Coach Robin Zimmermann wird ein deutlich jüngeres Gesicht haben als in den letzten Spielzeiten.

„Sieben Spieler im Team sind 21 oder jünger, drei sogar noch U18-Spieler“, erklärt Zimmermann. Nachdem mit dem langjährigen Kapitän Sebastian Geister und Lukas Kreutzer zwei wichtige Spieler aus familiären und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, setzt die BG ganz bewusst auf eine Mischung junger und erfahrener Spieler. „Unsere Führungsspieler sind natürlich Daniel Lohrke, Sal Baragiola und Victor Habrich, die schon viele Jahren in der Oberliga spielen. Aber einige junge Spielern werden sicher reinrutschen, sie haben alle das Zeug dazu“, freut sich der Trainer über seinen Kader. Weitere Talente der „Sharks“ aus den Jahrgängen 2002 bis 2006 werden in der zweiten Herrenmannschaft erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und von „alten Hasen“ profitieren. Ziel ist, diese Spieler in der ersten Herrenmannschaft zu etablieren. „Wir können jetzt die Früchte unserer intensiven Jugendarbeit der letzten Jahre ernten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der BG, Oliver Kümmerle, dazu. In der Jugend-Basketballbundesliga hätten die Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2006 auf einem nationalen Niveau gespielt, das ihnen einen leichteren Übergang in den Seniorenbereich ermöglicht.

Der erste Realitätstest steht für die beiden Seniorenteams am Samstag an. Die Herren 2 empfangen um 18 Uhr die LSV Ladenburg in der TSG-Halle, anschließend hat das Oberligateam um 20 Uhr den TSV Buchen zu Gast, der als unbequemer Gegner einzustufen ist und mit Erfahrung und robuster Spielweise die „Sharks“ fordern wird.

Jugend in den Startlöchern

Neben den Seniorenteams starten auch einige Jugendteams in die Saison. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der U18, die einen neuen Versuch unternimmt, an der baden-württembergischen Endrunde teilzunehmen. Am Samstag geht es um 16 Uhr gegen einen der nominell stärksten Gegner. Mit der BSG Basket Ludwigsburg kommt der Nachwuchs eines Bundesligisten nach Weinheim.

In den jüngeren Jugendteams gilt es vor allem den Andrang neuer Spieler zu bewältigen. „Wir haben in den Altersstufen U12, U14 und U16 mittlerweile gut 100 Kinder im Trainingsbetrieb“, berichtet Kümmerle von den Herausforderungen, auch jedem Nachwuchsbasketballer gerecht zu werden. Am ersten Oktoberwochenende eröffnet die U12-1 die Saison am Samstag um 10 Uhr im Hector Sport Centrum gegen die TSG Wiesloch 2. Die U16-1 spielt auswärts um 12 Uhr bei der SG Heidelberg-Kirchheim, während die Herren 3 um 14 Uhr in der TSG-Halle ihr erstes Spiel nach dem Aufstieg in der Bezirksliga gegen die SG Mannheim 4 bestreiten.

Am Sonntag, 2. Oktober, tritt die U14 um 14 Uhr beim BAC Hockenheim an, um 12 Uhr hat die U18-2 in der Alexander-von-Humboldt-Halle die SG Heidelberg-Kirchheim zu Gast. An selber Stelle starten um 18 Uhr die Damen 1 gegen den TSV Schönau in die Landesligasaison. Den Abschluss machen die Herren 4 der BG Viernheim-Weinheim um 20 Uhr mit der Partie gegen den TSV Schönau 2. su