Im dritten Spiel erwischt es die SG

Mannheim. Im dritten Saisonspiel in der Regionalliga Südwest haben die Basketballer der SG Mannheim die erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim 85:97 (35:39) bei der TSG Söflingen fehlten beim Team von Coach Peter Eberhardt aber auch einige Leistungsträger.

„Für uns war es schon eine extrem schwierige Trainingswoche, weil wir sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle hatten. Kurz vor dem Spiel haben sich ebenfalls noch Spieler abgemeldet. Ich musste zwei Akteure nachmelden“, sagte der Mannheimer Trainer, bemerkte aber: „Angesichts dieser Voraussetzungen haben wir dann drei Viertel lang wirklich eine Topleistung abgeliefert. Ich bin da sehr zufrieden.“ Bei der SG fehlte unter anderem Neuzugang Albert Kuppe und Eric Curth sowie der Pole Slawomir Klocek.

Eberhardt bezog sich auf die ersten drei Durchgänge. Die SG hielt die Partie auf Augenhöhe. Die Probleme beim Rebound in den ersten Minuten bekamen die Mannheimer schnell in den Griff. Söflingen führte nach dem ersten Viertel mit 16:13 und lag zur Halbzeitpause mit vier Punkten in Front. Auch der dritte Abschnitt verlief ausgeglichen. Vor dem Schlussviertel lag Söflingen mit 68:64 (30.) vorne. Für die SG war noch alles drin. „Leider hat Söflingen das Schlussviertel mit einem 8:0-Lauf gestartet, von dem haben wir uns nicht mehr erholt“, sagte Eberhardt. „Uns taten die 20 Offensivrebounds von Söflingen weh, genauso unsere schwache Freiwurfquote“, analysierte der Coach.

Bei der SG war Daniel McGee mit 30 Punkten der beste Werfer. Der US-Amerikaner spielte vor allem im dritten Viertel sehr stark. „Im Schlussabschnitt haben die Gegner ihn dann abgemeldet, er musste dann auch mit Foulproblemen frühzeitig raus“, sagte Eberhardt. Der Söflinger Patrick Antic (26 Punkte) bereitete den Mannheimer im ersten Durchgang Probleme. Letztlich avancierte bei der TSG aber Marko Markovic (34 Punkte) zum Topscorer der Begegnung.

Saisoneröffnung am Sonntag

Die Mannheimer haben am Sonntag 9. Oktober, um 15.15 Uhr nun ihre offizielle Saisoneröffnung in der heimischen GBG Halle am Herzogenried. „Wir hoffen, dass da ganz viele Zuschauer kommen“, sagte Peter Eberhardt. „Wir sind schon verdammt aufgeregt, aber auch sehr zuversichtlich. Denn was die Ersatzspieler gegen Söflingen gezeigt haben, war stark. Ich hoffe, dass die Spieler, die zuletzt fehlten, dann auch alle wieder dabei sein werden und wir vollzählig sind. Uns darf eben so ein Einbruch wie im letzten Viertel nicht passieren.“

Die SG Mannheim trifft dann vor eigenem Publikum auf den TV Langen, der ebenfalls einen guten Saisonstart hingelegt hat.

SG: McGee (30), Bestert (14), Bluhm (11), Faller (10), Wiegland (8), Hermen (5), Scheffels (4), Kalocai (3).