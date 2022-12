„Sharks“ haben Tabellenplatz drei im Visier

Viernheim. Vor der Weihnachtspause wollen die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim nochmal kräftig punkten: Heim- und Auswärtsspiele stehen an. Die Herren 1 liegen weiter in Lauerstellung auf Rang drei. Am Samstag, 10. Dezember, geht es zur TG Sandhausen – von der Tabellenkonstellation her ein machbarer Gegner. Die TG ist mit drei Siegen nur Zehnter. Allerdings waren die letzten Spiele der BG gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte immer mehr als knapp. Da konnten sich die „Sharks“ auf ihre Routiniers verlassen. Unklar ist, ob Trainer Robin Zimmermann wieder fit ist und um 20 Uhr auf der Trainerbank Platz nehmen kann. Ansonsten muss Daniel Lohrke wieder als Spielertrainer für die Oberligaherren agieren. Ebenfalls am Samstag spielen die Herren 4, um 17 Uhr beim TV Schwetzingen, und die Mädchen der U14, die um 10 Uhr beim USC Heidelberg zu Gast sind.

Am Sonntag, 11. Dezember, stehen bei der BG Viernheim vor allem die Heimspiele in der TSG-Halle im Blickpunkt. Die U18 startet um 10 Uhr mit einer leichten Aufgabe. Die Oberliga-Partie gegen BG Karlsbad gehört in die Kategorie Pflichtsieg. Um 12 und 14 Uhr sind die U16-Teams gefordert, die auf die SG Heidelberg/Kirchheim und die TG Sandhausen/Walldorf treffen. Um 16 Uhr wollen sich die Rhein-Neckar-Metropolitans gegen den bisher sieglosen ASC Theresianum Mainz behaupten und weiterhin die gute Position in der Relegation der Jugendbundesliga halten. Die Metropolitans sind derzeit Tabellenzweiter. Weitere Partien stehen für die BG Viernheim-Weinheim am Sonntag in Hockenheim an, wo die U10 aufläuft, und in Eppelheim für die U14-Jungs. Die Herren 3 müssen zur TSG Wiesloch 3 fahren, und die Herren 2 spielen im Derby bei der SG Mannheim 3. su