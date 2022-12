Junioren starten Hallenrunde

Viernheim. Die letzten Spiele im Freien sind noch gar nicht ausgetragen, da starten die Juniorenteams des TSV Amicitia schon in die Hallenrunde. An den nächsten beiden Wochenenden stehen die ersten Vorrundenspieltage für die Hallenkreismeisterschaften an, die der Fußballkreis nach zweijähriger Zwangspause wieder organisieren konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter freiem Himmel sind am Samstag, 10. Dezember, um 14 Uhr noch die C1-Junioren im Kreispokal bei der JSG Ladenburg im Einsatz. Die B-Junioren tragen am Montag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr noch eine Partie in der Verbandsliga beim SV Sandhausen 2 aus.

Jeder-gegen-Jeden

Am Samstag rollt aber auch schon der Ball unter dem Hallendach. Bei den D-Junioren wird in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften und mit einer Gruppe mit sieben Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Nach zwei Spieltagen stehen die Platzierungen fest; die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Finalturnier. Die D1-Junioren starten um 9 Uhr in der Mannheimer Herbert-Lucy-Halle. Die Rückspiele steigen am 8. Januar in der TSG-Halle in Weinheim. Am Sonntag, 18. Dezember, stehen für die D2-Junioren des TSV Amicitia ab 14 Uhr in Brühl die Begegnungen an. Der Rückrundenspieltag ist am 22. Januar in Laudenbach.

Mehr zum Thema Fußball Ältere Jahrgänge gefordert Mehr erfahren

Bei den C-Jugendlichen ist der Modus der Vorrunde ähnlich wie bei den jüngeren Kickern: Es gibt vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Kreismeisterschaftsfinale. Als erstes Viernheimer Team greift die C2 in den Wettbewerb ein, am Samstag, 10. Dezember, ab 9 Uhr in Neulußheim. Eine Woche später, am Sonntag, 18. Dezember, müssen die C1-Junioren ab 9.30 Uhr in Brühl ran. Die Rückrunde steigt ebenfalls in Brühl, am 8. Januar, während die C2 am 7. Januar in Weinheim spielt.

Am Samstagnachmittag um 13.47 Uhr nehmen die A-Junioren an der Hallenkreismeisterschaft teil. Der TSV Amicitia hat in Laudenbach die ersten fünf Spiele der Vorrunde zu bestreiten. Um ins Finalturnier zu kommen, müssen die Viernheimer unter den ersten vier Mannschaften ihrer Gruppe landen. Die Spiele der Rückrunde werden am 8. Januar in der Weinheimer TSG-Halle ausgetragen.

Die B-Junioren starten am Sonntag, 11. Dezember, mit den Vorrundenspielen. In jeder Gruppe wird eine Hin- und Rückrunde im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Für das Finalturnier qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten sowie die zwei besten Gruppendritten. Die Blau-Grünen sind mit zwei Teams vertreten. Die B2-Junioren legen um 13.46 Uhr in der Herbert Lucy-Halle los, für die B1-Junioren ab 15.18 Uhr in Neulußheim. Die Rückspiele finden für die B1 am 7. Januar in Laudenbach und für die B2-Junioren am 8. Januar in Brühl statt. su