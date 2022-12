„Sharks“ wollen Anschluss an Tabellenspitze nicht verlieren

Viernheim. Nach einigen Spielverlegungen und krankheitsbedingten Absagen ergibt sich für die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim an diesem Wochenende nur ein ausgedünnter Spieltag.

Die Herren 1 spielen am Samstag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle gegen Wieblingen 2. Nach dem Sieg in der Vorwoche in Lörrach, als man zu siebt die Punkte holte, wollen die „Sharks“ weitere Zähler holen, um den Anschluss an die Tabellenspitze in der Oberliga halten zu können. Vor den Herren 1 sind die Herren 4 am Ball, ebenfalls gegen Wieblingen, die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen. In der Heidi-Mohr-Halle trifft die U12 um 10 Uhr auf Leimen und die U16 hat um 12 Uhr das Team aus Ladenburg zu Gast.

Vier Begegnungen stehen am Sonntag, 4. Dezember, in der Waldsporthalle auf dem Plan. Die dritte Mannschaft der U12 startet um 14 Uhr gegen Eppelheim. Die Mädels der U16 folgen um 16 Uhr gegen Sandhausen. Die Damen wollen nach dem etwas überraschenden Sieg zuletzt den Schwung gegen Sinsheim mitnehmen. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Zum Abschluss laufen die Herren 3 gegen Hockenheim in der Waldsporthalle auf.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans haben das erste Spiel der Relegationsrunde knapp gegen das Team aus Frankfurt verloren. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei den Young Gladiators Trier muss eigentlich ein Sieg her, um die gute Ausgangsposition nicht zu verspielen. Anwurf ist um 12.30 Uhr in Trier.

Ebenfalls auswärts sind am Samstag die U10 (in Sandhausen) und die U14 (in Leimen) am Ball. Am Sonntag geht es für die U12 nach Wiesloch, für die U16 nach Heidelberg und die U14 nach Leimen. su