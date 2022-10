Frauen treten am Bodensee an

Viernheim. Vor einer Woche mussten die Fußballfrauen und ihre Gegnerinnen unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren: Der Schiedsrichter erklärte den Rasen an der Lorscher Straße nach anhaltenden Regenfällen für nicht bespielbar. Am Sonntag, 9. Oktober, sollte es klappen mit dem Spielen, denn die Frauen haben eine weite Fahrt vor sich: Es geht zum Hegauer FV an den Bodensee. Es ist das Duell der Tabellennachbarn in der Oberliga. Viernheim liegt einen Punkt hinter Hegau, ihnen fehlt aber das jüngste Spiel. Der Vizemeister der vergangenen Saison ist mit zwei Siegen eigentlich standesgemäß in die Saison gestartet. Doch nach den beiden Erfolgen setzte es zwei klare Niederlagen und ein Remis.

Der Tabellenstand sollte den TSV Amicitia aber nicht täuschen: „Hegau hat eine gute Offensive“, weiß Trainer Florian Fäustle. Mit einer starken defensiven Leistung wollen die Viernheimerinnen dieser Angriffsstärke entgegenstehen und dabei immer wieder Akzente nach vorne setzen. Dabei sind die Vorzeichen nicht die besten bei den blau-grünen Fußballerinnen: Durch Krankheit, Urlaub und private Verpflichtungen fehlen einige Spielerinnen. Der TSV Amicitia wird aber dennoch eine ambitionierte Mannschaft auf den Platz bringen, die unbedingt etwas Zählbares holen will. In der Vergangenheit gingen zwar alle Duelle deutlich an Hegau, das sollte für die Gäste aber nur noch mehr Motivation sein, die Heimreise nicht mit leeren Händen anzutreten. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

B-Juniorinnen in Ellwangen

Die B-Juniorinnen um Ilayda Baltaci (l.) wollen in Ellwangen punkten. © S. Usler

Auch die B-Juniorinnen haben eine weite Auswärtsfahrt zu bewältigen. Am Samstag, 8. Oktober, reisen sie zum FC Ellwangen (16 Uhr). Die Viernheimer Nachwuchsfußballerinnen hoffen darauf, gegen den punktlosen Tabellenletzten die nächsten Zähler in der Oberliga einfahren zu können. Die Frauen 2 spielen am Sonntag an der Lorscher Straße. Um 11 Uhr kommt Post Südstadt Karlsruhe an die Lorscher Straße, die ebenso wie der TSV Amicitia eine Partie gewonnen und ein Spiel verloren haben. Ebenfalls ein Heimspiel, aber schon am Samstag um 12.30 Uhr, haben die C-Juniorinnen. Die Viernheimerinnen empfangen die SG Oftersheim. Die D-Juniorinnen sind um 12 Uhr beim SV Laudenbach zu Gast. Die E-Juniorinnen nehmen mit zwei Mannschaften an einem 3-gegen-3-Spieltag in Odenheim teil. su