Viernheim. Am fünften Spieltag der Oberliga-Runde haben es die TSV-Amicitia-Frauen erneut mit einem Liga-Neuling zu tun. Diesmal geht es aber nicht gegen einen Aufsteiger, sondern einen Absteiger. Am Sonntag, 2. Oktober, kommt um 15 Uhr der TSV Crailsheim ins Stadion an der Lorscher Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ohne einen Saisonsieg musste sich der TSV Crailsheim aus der Regionalliga Süd verabschieden. Auch eine Liga tiefer läuft es bislang nicht optimal. Drei Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche. „Tabellenplatz zwölf spiegelt überhaupt nicht ihre Stärke wider“, weiß TSV-Amicitia-Trainer Florian Fäustle um die eigentliche Stärke der Gegnerinnen. Die drei Niederlagen kassierten die Crailsheimer Frauen gegen die drei Mannschaften, die aktuell an der Spitze der Tabelle stehen. Da hätte auch der TSV Amicitia dabei sein können, wenn er nicht vor Wochenfrist die drei Punkte in Mühlhausen liegengelassen hätte. „Da haben wir etwas gutzumachen“, betont Coach Fäustle, dass sein Team vor eigenem Publikum unbedingt gewinnen will. Auf die Partie konnte sich die Truppe gut vorbereiten, auch wenn nicht alle Spielerinnen krankheitsbedingt mit an Bord waren. Am Sonntag wird der Trainer aber eine schlagkräftige Elf aufs Feld schicken, die Crailsheim alles abverlangen will.

Zurück nach Spielpause

Nach drei Wochen Spielpause sind auch die Frauen 2 wieder gefordert. In der Verbandsliga treffen sie am Sonntag um 17 Uhr in Heidelberg auf die SG Kirchheim. Am Samstag, 1. Oktober, wollen zunächst die C-Juniorinnen die Hürde im Verbandspokal nehmen, es geht gegen die Mädchen von Polizei SV Mannheim. Um 14 Uhr wollen die B-Juniorinnen die nächsten Punkte in der Oberliga holen. Ersatzgeschwächt mussten sie sich zuletzt beim SV Eutingen geschlagen geben. Heute kommt der TSV Münchingen an die Lorscher Straße, der einen Sieg mehr auf dem Konto hat als die blaugrünen Nachwuchsspielerinnen. Die E-Juniorinnen sind morgen ab 11 Uhr zu einem Spieltag bei der SG Hohensachsen und treffen dort auf die drei Teams der Gastgeber sowie auf die Mädchen der SG Oftersheim und der SpVgg. Ketsch. su