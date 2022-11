Schwierige Aufgaben

Viernheim. Vier Heim- und zwei Auswärtspartien stehen an diesem Wochenende für die Fußballjunioren des TSV Amicitia an. Im Waldstadion geht es am Samstag, 5. November, ab 11 Uhr los, wenn die D4-Junioren auf TSG Rheinau 1 treffen. Die C-Junioren haben um 15 Uhr ihre Landesliga-Partie gegen die SG HD-Kirchheim 2. Die C2-Junioren bekommen es um 16.30 Uhr mit der TSG 1862/09 Weinheim 2 zu tun. Für die D1-Junioren geht es um 12 Uhr beim MFC Phönix los. Die Oberligisten A-Junioren fahren am Sonntag, 6. November, zum FC 08 Villingen – als Vierter eins der Topteams der Oberliga. Anpfiff ist um 15 Uhr. Das Wochenende beschließen die D1-Junioren, die am Montag, 7. November, um 18 Uhr ein Nachholspiel gegen den DJK Feudenheim 1 austragen. su

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1