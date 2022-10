Nachwuchs im Pokal gefordert

Viernheim. Am baden-württembergischen Feiertag Allerheiligen und am Tag darauf – Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. November – sind die Viernheimer Fußballjunioren in den Pokalwettbewerben auf Kreis- und Verbandsebene gefordert.

Die B2-Junioren spielen am Dienstag, um 15 Uhr bei DJK Feudenheim. Die C1-Junioren reisen um 18 Uhr zum Kreispokalspiel zur Spvgg 03 Ilvesheim. Die B-Juniorinnen haben am Mittwoch, 2. November, eine weite Anreise für ihre Verbandspokalbegegnung. Gespielt wird um 19 Uhr beim TSV Tauberbischofsheim. Die A-Junioren treten zum Pokalspiel um 19.30 Uhr beim Oberliga-Konkurrenten SV Sandhausen an. su