A-Jugend will ersten Sieg

Viernheim. Wegen der Ferien in Hessen und Baden-Württemberg steht für die Fußballjunioren ein reduzierter Spieltag an. Die jüngeren Jahrgänge sind spielfrei, aber die älteren sind im Einsatz.

Besonders im Blick stehen die A-Junioren, die auch als einzige Mannschaft ein Heimspiel haben. Am Sonntag, 30. Oktober, um 16 Uhr kommt der FSV Hollenbach ins Waldstadion. Es ist das Duell im Tabellenkeller der Oberliga, der Letzte empfängt den Vorletzten. Hollenbach kommt mit dem Schwung des ersten Saisonsiegs, gewann am vergangenen Wochenende mit 5:0 gegen Ravensburg. Die Viernheimer dagegen warten weiterhin auf den ersten Dreier und müssen noch die deftige Packung der Vorwoche verdauen, als sie in Stuttgart mit 1:12 unter die Räder kamen. Gegen den Tabellennachbarn wird es aber ein anderes Spiel, die Viernheimer hoffen darauf, dass der Knoten nun platzt.

Auswärtsaufgaben stehen am Samstag, 29. Oktober, für die C-Junioren an. Die C1 spielt um 10.45 Uhr bei der JSG St. Leon-Rot, die C2 um 15 Uhr bei der SKV Sandhofen. Die B2-Junioren laufen um 16.45 Uhr beim FV Leutershausen auf.

Am Sonntag um 10.30 Uhr wollen die D1-Junioren die nächsten Punkte in der Kreisliga bei der TSG 1862/09 Weinheim holen. Die D3-Junioren haben ihr Spiel um 11 Uhr beim MFC Phönix 2. Eine schwierige Aufgabe steht für die B-Junioren an. Sie treffen um 11 Uhr in Heidelberg auf den Tabellenführer der Verbandsliga, die SG HD-Kirchheim. su