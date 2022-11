Neuer Trainer, neues Glück

Viernheim. Mit einem neuen Trainer sollen noch Punkte geholt werden: Die Fußballfrauen des TSV Amicitia wollen am Samstag, 19. November, zu Hause gegen den SC Sand II punkten.

Durch die jüngste Niederlage in Neckarau stand fest, dass die Fußballerinnen auf einem Abstiegsplatz überwintern werden. Sieben Punkte beträgt der Rückstand schon. Damit der Abstand zum rettenden Ufer bis zur Pause nicht noch größer wird, musste man reagieren. „Wir haben in beiderseitigem Einvernehmen beschlossen, dass sich unsere Wege trennen“, teilt der Koordinator Frank Schenkel mit, dass Florian Fäustle nicht mehr Trainer der Viernheimer Frauen ist. „Ich bedanke mich für die Chance, die Oberligamannschaft trainiert zu haben“, hofft der ehemalige Coach nun für sein Team, dass der Wechsel an der Seitenlinie neue Impulse bringt.

Zumindest für die zwei Spiele bis zur Winterpause trägt Werner Protzel die Verantwortung. Der ehemalige Profifußballer verstärkt seit einigen Monaten den Trainerstab bei den Fußballerinnen und übernimmt nun interimsweise die Oberligafrauen. Seine Erfahrung aus über hundert Zweitligaspielen und der Jugendnationalmannschaft soll helfen, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Am Samstag treffen die Fußballerinnen im Heimspiel auf den SC Sand II – das Team, das gerade noch vor den Abstiegsrängen platziert ist. Gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten wollen sich die Viernheimerinnen rehabilitieren und den ersten Schritt zum Nichtabstieg gehen. Spielbeginn ist um 17 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße.

Die Frauen 2, die B-Juniorinnen und die D-Juniorinnen haben jeweils ein Gastspiel beim Tabellenführer ihrer Liga. Die Oberliga-Mädchen sind am Freitag an den Bodensee gereist und treffen am Samstag, 19. November, um 12.30 Uhr auf den Hegauer FV. Der Oberligaprimus hat bislang alle acht Spiele gewonnen, die Viernheimerinnen sind im gesicherten Mittelfeld platziert. Die D-Juniorinnen müssen um 13.30 Uhr bei der Spvgg. Wallstadt antreten und könnten bei einem Sieg sogar selbst die Spitze übernehmen.

Die Frauen 2 fahren am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr zum Karlsruher SC 2. Der Spitzenreiter führt die Verbandsliga mit 19 Punkten aus acht Spielen an, die TSV-Amicitia-Frauen sind mit neun Zählern aktuell Achter.

Die C-Juniorinnen haben ein Heimspiel, erwarten an Samstag um 11 Uhr die SG Hohensachsen an der Lorscher Straße. su