Abwehr für einen Moment unaufmerksam

Viernheim. Es war nichts mit dem erhofften Heimsieg. Die Fußballerinnen unterlagen der zweiten Garnitur des SC Sand mit 1:3 und haben weiterhin einen großen Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Oberliga-Tabelle.

Die Frauen mussten kurzfristig den Platz wechseln: Der Rasen an der Lorscher Straße war nach den anhaltenden Regenfällen nicht bespielbar, so wurde die Partie auf dem Kunstrasen im Waldstadion ausgetragen. Für Interimstrainer Werner Protzel und sein Team war der eigentliche Heimvorteil dahin. Und der ungewohnte Untergrund und der Regen begünstigten das erste Tor. Angela Migliazzas Schuss bekam mehr Tempo als gedacht, der Ball sprang einmal ungeschickt auf und landete zum 0:1 im Viernheimer Tor (20.). Der TSV Amicitia Viernheim bemühte sich um einen geordneten Spielaufbau und entwickelte auch Zug zum Tor, aber trotz mehrerer Chancen wollte der Ausgleich noch nicht fallen.

Dazu brauchte es nach dem Wechsel eine Standardsituation: Ein Freistoß landete vor den Füßen von Laura Schell, die zum 1:1 einschoss. Weitere Gelegenheiten auf beiden Seiten führten nicht zum Torerfolg. Als die Hintermannschaft der Viernheimerinnen einen Augenblick nicht aufmerksam war, war Angelina Klopstein zur Stelle und brachte den SC Sand in der 81. Minute in Führung. Der TSV Amicitia kämpfte um den Punkt, machte Tempo nach vorne. Aber die Viernheimerinnen hatten Pech, dass ein Kopfball nach Ecke nur an der Latte landete und ein Foulspiel an Kapitänin Schell nicht mit dem Platzverweis für Sand geahndet wurde. Es lief schon die Nachspielzeit, als die eingewechselte Sand-Stürmerin Gabriela Heid den Platz durch aufgerückte Viernheimerinnen nutzte und auf den 1:3-Endstand erhöhte.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Lorena Daub (84. Svenja Lüger), Denise Stricklan, Valeria Mangione (88. Luisa Wüst), Pia Kielmann, Gamze Özkaya, Rabea Ronellenfitsch, Anna Becker (65. Oliwia Reszczynska), Luisa Weber, Anabela Benkovic, Laura Schell. su