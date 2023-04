Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Viernheim. Das war ein herber Rückschlag für die Fußballerinnen im Kampf um den Klassenerhalt. Die TSV-Amicitia-Frauen unterlagen dem Hegauer FV mit 0:7. Der Abstand zum rettenden Ufer hat sich durch die deutliche Niederlage nicht verändert, die Viernheimerinnen müssen sieben Punkte aufholen. Sieben Spiele sind dafür noch Zeit.

Im Heimspiel gegen den Hegauer FV war für die Mannschaft von Werner Protzel allerdings nichts zu holen. Die Gegnerinnen vom Bodensee waren den TSV-Amicitia-Frauen in allen Belangen überlegen. Den ersten Angriff schlossen die Hegauerinnen mit dem Führungstreffer in der dritten Minute ab. Die Gäste setzten vor allem auf Konter über ihre schnellen Außenbahnspielerinnen, ein solcher Angriff führte zum 0:2 (25.). Der TSV Amicitia mühte sich um den Anschluss und hatte durch Pia Kielmann eine gute Chance. Aber auf der Gegenseite war Hegau enorm effektiv und erhöhte in der 34. Minute zum 0:3-Pausenstand.

Die zweite Halbzeit begann eigentlich wie die erste Hälfte: Die Gastgeberinnen waren noch nicht sortiert auf dem Feld, da war der Ball wieder im Viernheimer Tor (0:4, 52.). Hegaus schnelle Spielerin auf Rechtsaußen legte wenig später auch das 0:5 nach. So sehr sich Viernheim auch um den Heimtreffer bemühte, so clever spielten die Gäste die Partie zu Ende. Sie verwalteten ihren komfortablen Vorsprung und erhöhten in der Schlussphase auf den 0:7-Endstand.

TSV Amicitia: Rozerin Yagiz, Valeria Mangione, Pia Kielmann, Luisa Wüst, Charuni Pfister, Annike Müller (84. Ann-Sophie Protzel), Anna Becker, Rabea Ronellenfitsch (37. Zoe Schwarz), Anabela Benkovic (55. Victoria Bode), Oliwia Reszczynska (69. Emma Usler), Laura Schell. su