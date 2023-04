Nachwuchsfußballerinnen spielen „Funino“

Viernheim. Die E-Juniorinnen des TSV Amicitia haben an einem Spieltag in Ketsch teilgenommen. Dabei wurde aber kein klassischer Fußball gespielt, sondern „Funino“. Dabei spielt jedes Team mit drei Spielerinnen auf einem Kleinfeld auf jeweils zwei kleine Tore ohne Torwart. Das soll die Übersicht und die Handlungsschnelligkeit der Kinder schulen. Die Viernheimerinnen hatten zwei Teams für den Spieltag gemeldet, die Gastgeber Ketsch und Eberbach waren ebenfalls mit zwei, die SG Oftersheim und der VfR Mannheim mit einem Team vertreten. So bestritten die Viernheimerinnen jeweils sieben Spiele. Besonders spannend war natürlich das Aufeinandertreffen der beiden TSV-Amicitia-Teams – und die trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Überhaupt war die Bilanz beider Teams positiv, da sie die weiteren Spiele gewinnen konnten oder zumindest unentschieden spielten. Auch konnten sich fast alle der jungen Fußballerinnen in die Torschützenliste eintragen. su (Bild: Sandra Usler)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1