Den Klassenerhalt weiter im Blick

Viernheim. Der Kampf um den Klassenerhalt geht weiter. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia empfangen am Sonntag, 23. April, den Hegauer FV an der Lorscher Straße.

Drei Wochen hatten die Frauen kein Spiel in der Oberliga. Im Pokalhalbfinale am Karsamstag mussten sie sich dem KSC geschlagen geben, in der vergangenen Woche pausierten die Damen, weil der ursprüngliche Gegner TSV Crailsheim sein Team zurückgezogen hatte. Die Konkurrenz im Tabellenkeller nutzte den Spieltag zum Punkten, so dass sich der Abstand des TSV Amicitia auf einen Nichtabstiegsplatz wieder auf sieben Punkte vergrößert hat. Der Hegauer FV hat weder mit Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Als Fünfte sind die Damen vom Bodensee auf einem eigentlich sicheren Rang. Das Hinspiel ging mit 4:1 deutlich an Hegau, so dass der FV als ganz klarer Favorit kommt. Viernheims Trainer Werner Protzel spürt bei seiner Mannschaft aber den positiven Geist, der Auftrieb für die letzten acht Spiele geben sollte. „Wenn sich alle Spielerinnen auf dem Platz einsetzen, jedem Ball hinterherlaufen und Zweikämpfe gewinnen wollen, dann sollte man uns noch nicht abschreiben“, geht der Coach optimistisch in die Begegnung. Die Mannschaft setzt beim Heimspiel auch auf die Unterstützung der Fans, um den vermeintlich unbezwingbaren Gegner aus Hegau vielleicht doch ein Bein stellen zu können.

Das Heimspiel der Frauen 2, das am Sonntagvormittag angesetzt war, wurde auf Wunsch der Gegnerinnen SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auf Freitag, 5. Mai, verlegt. Dafür sind die B-Juniorinnen am Samstag, 22. April, an der Lorscher Straße im Einsatz. In der Oberliga empfangen die jungen Viernheimerinnen den SC Freiburg 2. Im Hinspiel beim Bundesliganachwuchs zeigten die TSV-Amicitia-Mädels eine ihrer besten Leistungen der laufenden Spielzeit. Mit 2:1 behielten sie knapp die Oberhand in einer ausgeglichenen und hochklassigen Partie. An diese Leistung will das Team vor heimischem Publikum anknüpfen und dann punktemäßig zu den Gästen aufschließen, die aktuell noch drei Zähler mehr haben.

Die C-Juniorinnen reisen zur SpVgg Durlach-Aue, dort beginnt das Spiel am Samstag um 13.30 Uhr. Die D-Juniorinnen gastieren um 15 Uhr beim SC Olympia Neulußheim. Die E-Juniorinnen bestreiten am Sonntag einen Spieltag in Ketsch. Die zwei Teams des TSV Amicitia treffen dabei nicht nur aufeinander, sondern messen sich auch mit den Mannschaften Eberbacher SC, Eberbacher SC 2, VfR Mannheim, SG Oftersheim, Spvgg 06 Ketsch und Spvgg 06 Ketsch 2. su