Rückrunde beginnt

Viernheim. Am Wochenende beginnt in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar bereits die Rückrunde. Gleichzeitig ist es der letzte Spieltag vor der Winterpause. Im neuen Jahr geht es erst am 5. März weiter. Die Vereine haben also gut drei Monate Zeit, um in ihrem Kader notwendige Änderungen vorzunehmen. Zum Jahresabschluss muss der TSV Amicitia am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal antreten und hat dabei noch eine Rechnung offen. Die Blau-Grünen haben nämlich zum Saisonauftakt gegen diesen Gegner auf eigenem Platz mit 2:4 verloren.

Mittlerweile haben sich aber klare Tendenzen gezeigt. Festzustellen bleibt, dass die Landesliga so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr ist. Fast nach jedem Spieltag gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Im Mittelfeld sind mehrere Teams nur durch wenige Punkte getrennt. Nur am Tabellenende scheinen das punktlose Schlusslicht TSV Kürnbach und Aufsteiger SV Treschklingen (acht Punkte) den Anschluss verloren zu haben.

Um die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen, kommt es auch auf die Leistung von Viernheims Torwart Ben Koppelmann an. © Berno Nix

Der TSV Amicitia Viernheim hat sich mittlerweile in der neuen Spielklasse etabliert, darf sich als Tabellenneunter mit 22 Punkten aber noch nicht in Sicherheit wiegen. Damit liegt man nur fünf Zähler vor dem VfB St. Leon, der aktuell den Relegationsplatz einnimmt. Das Team der Spielertrainer Timo Endres und Patrick Marschlich braucht also weitere Erfolge, um die Lage zu entspannen. Mit einem Sieg in Ziegelhausen-Peterstal könnte man aber in aller Ruhe das Weihnachtsfest und Silvester feiern. In der langen Winterpause wäre dann auch genügend Zeit um die aktuellen Verletzungen auszukurieren. Davon betroffen war zuletzt verstärkt die Innenverteidigung, die immer wieder umgestellt werden musste.

Die Neckartäler hatten sich vor Rundenbeginn weit mehr erwartet als 18 Punkte und Platz zwölf zur Saisonhälfte. Immerhin war der Start mit dem Sieg in Viernheim ja gelungen. In den vergangenen fünf Spielen gelangen aber nur ein Sieg und zwei Unentschieden, weshalb die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Pieruschka nicht so recht vom Fleck kam. Deshalb soll zum Jahresabschluss mit einem Heimsieg ein Erfolgserlebnis her, auch um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. JR