Reserve kassiert bittere Heimniederlage

Viernheim. Die Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim litt am vergangenen Wochenende unter zahlreichen Absagen. Gleich drei der sieben geplanten Begegnungen des neunten Spieltags konnten wegen Unbespielbarkeit der Plätze nicht angepfiffen werden. Darunter auch die Partie der SG Viernheim gegen Tabellenführer SC Käfertal, weil der Rasen im Familiensportpark durch den Dauerregen unter Wasser stand. Da das Tennenspielfeld gerade in einen Winterrasen umgebaut wird, gab es keine kurzfristige Ausweichmöglichkeit. Im Waldstadion konnte dagegen auf dem Kunstrasen gekickt werden. Dabei gab es für die Reserve des TSV Amicitia eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Croatia Mannheim. Dadurch sind die Viernheimer wieder gefährlich nah in Richtung Abstiegszone gerutscht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die zweite Mannschaft des TSV Amicitia bot den Zuschauern gegen die SG Mannheim bei Dauerregen ein torreiches Spektakel, allerdings mit wenig erfreulichem Ausgang. Dabei hatten die Hausherren den besseren Start erwischt. Sinan Bajrami erzielte in der 19. Minute die 1:0-Führung. Danach boten sich den Südhessen in einem offenen Schlagabtausch gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, aber auch die Gäste hatten gute Torchancen. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Nikola Dominkovic für die Mannheimer den Ausgleich (39.).

Vier Tore nach Wiederanpfiff

2:5 endet das Spiel des TSV Amicitia gegen die SG Mannheim. © Kreutzer

Nach Wiederanpfiff genügte den Kroaten eine effektive Viertelstunde, um die Partie mit vier Treffern für sich zu entscheiden. Pavo Bozic (50.), Ivan Filipovic (58.) und Josip Kalaica (61./64.) mit einem Doppelpack stellten den Zwischenstand auf 1:5. Danach plätscherte die Partie so dahin wie der Regen von oben. In der Nachspielzeit (90.+1) erzielte Andrej Halter zwar noch einen weiteren Treffer für die Hausherren, so richtig jubeln wollte darüber aber niemand mehr. „Das Ergebnis ist viel zu deutlich ausgefallen, für uns wäre nämlich mehr drin gewesen. Wir haben es allerdings versäumt, vor dem Seitenwechsel unsere Chancen zu nutzen. Nach der Pause hat der jungen Mannschaft einfach die Cleverness gefehlt und in den Zweikämpfen oft das Nachsehen“, so ein enttäuschter Trainer Tobias Kleiner nach dem Schlusspfiff.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisklasse A2 Viernheimer stehen mit leeren Händen da Mehr erfahren Fußball Blau-Grüne setzen Siegesserie fort Mehr erfahren Fußball-Landesliga Rhein-Neckar Verdienter Sieg Mehr erfahren

Die Partie der SG Viernheim gegen den SC Käfertal wurde wegen der starken Regenfälle kurzfristig abgesagt. Ein Nachholtermin wurde kurzfristig bekannt gegeben. JR