Viernheimer stehen mit leeren Händen da

Viernheim. Nach der schwachen Ausbeute ein Woche zuvor mit nur einem Zähler aus zwei Partien standen die beiden Viernheimer A-Ligisten am vergangenen Sonntag nach ihren Auswärtsspielen mit komplett leeren Händen dann. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia unterlag im Nachbarschaftsduell bei der zuvor punktlosen Reserve der TSG Weinheim knapp mit 0:1.

Zur gleichen Zeit setzte es für die SG Viernheim beim Namensvetter in Hohensachsen eine 1:3-Niederlage.

SG Hohensachsen - SG Viernheim 3:1 (1:0)

Die Hürde in Hohensachsen war für die Südhessen diesmal zu hoch. Während die Hausherren von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand nahmen fabrizierten die Viernheim zu viele unnötige Fouls. Dabei war die Gefährlichkeit der Gastgeber bei Standardsituation von Spielertrainer Ralf Dalmus bei der Teamsitzung noch klar angesprochen worden. Prompt fiel schon nach neun Minuten die Führung für die Bergsträßer durch Andreas Haucke im Anschluss an einen Freistoß. Danach hatten die Gäste mehrfach Glück, dass keine weiteren Treffer hinzu kamen. Ein Foulelfmeter, verursacht durch Gästekeeper Luigi Pansini, brachte kurz nach Wiederanpfiff bereits die Vorentscheidung. Rafal Ziemlicki verwandelte sicher zum 2:0. Dass der Name Lewandowoski auch in der A-Klasse für Tore bürgt zeigte sich in der 53. Minute, als Valerio Lewandowski auf 3:0 erhöhte. Der Ehrentreffer durch Marco Buttler (58.) fiel danach nicht mehr ins Gewicht.

TSG Weinheim 2 - TSV Amicitia Viernheim 2 1:0 (1:0)

Der kurze Höhenflug der blaugrünen Reserve endete bei der zweiten Garnitur der TSG Weinheim jäh. Mit 1:0 holten sich die Hausherren die ersten Punkte in dieser Saison überhaupt, stehen als Vorletzter aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Die Südhessen verpassten dagegen die Gelegenheit in der Tabelle weiteren Boden gutzumachen, konnten aber ihren achten Rang halten.

In einer ausgeglichenen Partie auf mäßigem Niveau und ohne großen Höhepunkte musste schließlich ein Foulelfmeter herhalten, um einen Sieger zu ermitteln. Nach einer knappen Stunde verwandelte Efe Erciyas den Strafstoß zum spielentscheidenden Treffer.

as Team von Gäste-Trainer Tobias Kleiner mühte sich danach vergeblich um den Ausgleichstreffer und musste deshalb nach vier Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer den Platz verlassen. JR