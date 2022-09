Verdienter Sieg

Viernheim. Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim konnte am sechsten Spieltag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Nach einem holprigen Start in die neue Saison gewannen die Blaugrünen bei der SG Horrenberg verdient mit 2:1 und feierten ihren zweiten Sieg in Folge. Mit jetzt acht Zählern rangieren die Südhessen auf dem guten zehnten Platz.

„Der Sieg war absolut verdient. Wir hatte geschätzt 70 Prozent Ballbesitz, während Horrenberg mit einer 4-5-1-Taktik tief stand, aber einige Male gut konterte. Es ist uns leider nicht gelungen in der Schlussphase die entstandenen Räume zu nutzen, sonst wäre der Sieg deutlich ausgefallen“ fasste Trainer Patrick Marschlich die Begegnung kurz zusammen und bescheinigte seinem Team eine gute Leistung.

Am Foulelfmeter für die Hausherren, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte, hatten die Viernheimer so ihre Zweifel, „denn Jason Linhoff hatte klar zuerst den Ball gespielt.“ Dennis Gebhardt war erst danach im Strafraum zu Fall gekommen. Robin Wenzel ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte in der 50. Minute für die Kraichgauer auf 1:1. Davon ließen sich die Gäste aber nicht beeindrucken, gingen in der 68. Minute durch Brandon Wiley erneut in Führung. Dieser Vorsprung wurde dann auch souverän über die Zeit gerettet.

Schon in der ersten Halbzeit waren die Südhessen spielbestimmend gewesen, Deshalb dauerte es bis kurz vor den Seitenwechsel, ehe Daniel Herbel mit seinem vierten Saisontreffer für die verdiente Führung sorgte.

Im Gegensatz zum 6:0-Erfolg vor Wochenfrist gegen Ketsch war die Chancenverwertung einmal mehr schwach gewesen.

Aufsteiger TSV Amicitia verfügt nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mittlerweile über eine ausgeglichene Punktebilanz, ebenso beim Torverhältnis von 14:14. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) kommt mit dem ASC Neuenheim der aktuelle Tabellendritte ins Waldstadion und wird auf eine deutlich verbesserte Heimmannschaft treffen. JR