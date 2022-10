Kicker zeigen zwei Gesichter

Viernheim. Die erste Garnitur des TSV Amicitia Viernheim hat in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar beim Auswärtsspiel in Bammental einmal mehr zwei Gesichter gezeigt. Erste Halbzeit pfui, nach der Pause hui. So kam der Aufsteiger beim Tabellendritten nach einem 0:2-Rückstand zur Pause am Ende noch zu einem verdienten 2:2-Unentschieden und konnte sich durch den Punktgewinn auf den siebten Tabellenplatz verbessern.

Die Begegnung beim Favoriten begann für die Südhessen alles andere als optimal, denn schon nach zehn Minuten konnte Nico Schneckenberger die Hausherren in Führung schießen. Viernheim hatte am Rückstand mächtig zu knabbern und fand einfach nicht in den nötigen Rhythmus. Einmal mehr fehlte der Zugriff auf Ball und Gegner, selbst leistete man sich zu viele Fehler im Spielaufbau.

Als nach einer knappen halben Stunde Carsten Klein für die überlegenen Platzherren auf 2:0 erhöhte, waren die Aktien der Gäste weit unten im Keller. Die Halbzeitansprache von Spielertrainer Timo Endres zeigte Wirkung, aber auch die Einwechslungen von Jason Linhoff und von Brandon Wiley. Torjäger Wiley brauchte gerade einmal drei Minuten, um den Anschlusstreffer zu markieren. Jetzt hatten die Blau-Grünen die Oberhand in diesem abwechslungsreichen und packenden Vergleich. Bammental hatte aber ebenfalls noch einige Torchancen aufzuweisen, traf allerdings nicht ins Schwarze.

Die Gastgeber mussten nach einer guten Stunde den etatmäßigen Keeper Mario Barreto gegen Nikolas Dawid auswechseln, was bestimmt nicht für mehr Sicherheit in der Defensive der Bammentaler gesorgt haben dürfte. Immerhin waren jetzt die Viernheimer am Drücker und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich. Den verdienten Lohn gab es dann in der 81. Minute, als Erik Anhölcher mit seinem zehnten Saisontreffer die Partie auf Unentschieden stellte.

Nach dem Schlusspfiff sprach auch Bammentals Trainer Oliver Mahrt von einem verdienten Unentschieden: „Viernheim war der erwartet starke Neuling. Schade, dass wir die Halbzeitführung nicht verteidigen konnten.“ Die Viktoria ist durch die Punkteteilung auf Platz fünf zurückgefallen, die Blau-Grünen konnten sich dagegen auf den siebten Rang verbessern.

Am Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr, bekommt es der TSV Amicitia erneut mit einem Spitzenteam zu tun, dann kommt Tabellenführer SG Heidelberg-Kirchheim ins Waldstadion. JR