Blau-Grüne zu Gast bei Schwarz-Blauen

Viernheim. In der Tabelle der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar geht es in dieser Saison ganz schön eng zu. So hat der Spitzenreiter SG Heidelberg-Kirchheim gerade einmal fünf Punkte mehr auf dem Konto als der FV Brühl auf Rang elf. Ein Titelanwärter hat sich bisher noch nicht herauskristallisiert. Anders sieht es im Tabellenkeller aus, wo der noch punktlose TSV Kürnbach, Aufsteiger Treschklingen (4 Punkte) und Horrenberg (8) den Anschluss zu verlieren drohen. Die Blau-Grünen stehen mit 14 Zählern auf Platz acht ganz gut da.

Laurenz Baaß und sein Team sind nach schwachem Saisonstart immer besser in Form gekommen. Jetzt erwartet sie der FC Bammental. © Berno Nix

Landesliga-Neuling TSV Amicitia Viernheim hat sich nach einem schwachen Saisonstart mittlerweile in der neuen Spielklasse etablieren können. Vier Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen sind eine mehr als zufriedenstellende Bilanz. Mit 28:22 verfügen die Südhessen zudem über ein bemerkenswert gutes Torverhältnis. Die bisher erzielten Treffer bedeuten, zusammen mit der Mannschaft von Türkspor Mannheim, Ligabestwert. Mittelfeldspieler Erik Anhölcher steht nach neun Spieltagen in der Torjägerstatistik mit neun Erfolgen auf dem bemerkenswerten zweiten Platz.

Mit diesen Pfunden haben sich die Blau-Grünen bei der Konkurrenz längst Respekt verschafft, können auch am Samstag, 22. Oktober, 16 Uhr, beim Tabellendritten FC Viktoria Bammental mit breiter Brust antreten. Was zuletzt aber auch vorgekommen ist, war die fehlende Konstanz, so wie bei der Niederlage in Eppelheim. Dort fehlte es an der Einstellung und dem nötigen Widerstand.

Der FC Bammental, Heimatclub von Bundestrainer Hansi Flick, zählt seit Jahren zum festen Inventar der Landesliga und war immer in der Spitzengruppe zu finden. Der große Wurf ist dem Verein allerdings noch nicht gelungen. Aktuelle stehen die Kraichgauer mit 18 Punkten auf dem dritten Platz, nur einen Zähler hinter dem Tabellenersten. Das Team von Trainer Oliver Mahrt hat bereits sechs Begegnungen gewonnen, allerdings auch schon dreimal verloren. Zwei Niederlagen gab es dabei auf eigenem Platz gegen Heidelberg-Kirchheim und gegen Eppelheim. In Kürnbach wurde zudem nur knapp mit 1:0 gewonnen. JR