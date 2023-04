Nachwuchskicker auswärts gefordert

Viernheim. Die Ferien sind zu Ende, da steht auch für die Fußballjunioren des TSV Amicitia wieder ein vollgepacktes Spielwochenende an. Dabei sind die blau-grünen Nachwuchskicker hauptsächlich auf fremden Plätzen im Einsatz.

Die drei E-Junioren-Mannschaften messen sich am Samstag, 22. April, beim Kinderfußballspieltag mit anderen Teams. Die E2- und die E3-Junioren sind dabei beim FV 08 Hockenheim zu Gast, die E4-Junioren fahren zum SV Laudenbach. Die F1- (ab 9 Uhr) und die F2-Junioren (ab 10.45 Uhr) haben ihren Spieltag beim ASV Feudenheim. Für die F3 und die F4 geht es zur Spvgg 07 Mannheim. Gastgeber des Spieltags für die F5-Junioren ist die SG Oftersheim.

Um 12 Uhr werden die Spiele der D3-Junioren (beim MFC Phönix 3) und der D5-Junioren (beim SV Rohrhof 2) angepfiffen. Die C1-Junioren gastieren in der Landesliga beim VfB Gartenstadt. Gegen den Tabellenletzten wollen die Viernheimer die nächsten Punkte holen und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern. Die C2-Junioren müssen um 15.15 Uhr bei der JSG Friedrichsfeld/Seckenheim ran. Die nächste Aufgabe der B2-Junioren in der Aufstiegsrunde der Kreisliga heißt SpVgg Ketsch, um 16.45 Uhr ist Anpfiff der Partie. Noch nicht vollständig gerettet sind die B1-Junioren, in der Verbandsliga ist der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur vier Punkte groß. Beim 1. FC Mühlhausen soll deshalb möglichst gewonnen werden, damit das Polster weiter wächst (17 Uhr).

Am Sonntag, 23. April, setzen die D1-Junioren die Saison in der Kreisliga fort und sind dafür um 10.30 Uhr bei der SG Oftersheim 1 am Ball. Seit dem vergangenen Spieltag ist der Abstieg der A-Junioren aus der Oberliga besiegelt. Das Team steht mit zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende, auch rechnerisch ist der Klassenerhalt in den verbleibenden sechs Spielen nicht mehr zu schaffen. Auf den anderen vier Abstiegsplätzen stehen vier punktgleiche Mannschaften – darunter auch der morgige Gegner der Viernheimer. Der FSV Hollenbach hat die Oberliga noch nicht abgehakt und möchte gegen das Schlusslicht die Punkte holen. Für den TSV Amicitia geht es weiterhin darum, sich anständig aus der Oberliga zu verabschieden. Spielbeginn in Hollenbach ist um 14 Uhr.

Das einzige Heimspiel an diesem Wochenende haben die D2-Junioren. Um 12 Uhr empfangen sie den VfL Kurpfalz Neckarau 2 im Stadion an der Lorscher Straße. Am Montag, 24. April, sind die C2-Junioren ein zweites Mal gefordert, um 18 Uhr kommt der SC Käfertal 2 ins Waldstadion. su