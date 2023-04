Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Viernheim. Für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim endeten die Begegnungen am vergangenen Sonntag unterschiedlich. Die Reserve des TSV Amicitia zeigte eine starke Vorstellung und schoss die zweite Mannschaft von Fortuna Heddesheim mit 6:2 aus dem Waldstadion. Für die SG Viernheim endete der Vergleich gegen die DJK Feudenheim im Familiensportpark dagegen mit einer 0:3-Heimniederlage. Die Blau-Grünen sind schon am Mittwoch, 26. April, 19 Uhr, wieder gefordert, dann geht es zum Nachholspiel bei Croatia Mannheim.

SG 1983 Viernheim – DJK Feudenheim 0:3 (0:0): Die Orangenen befinden sich weiter im Abwärtstrend. Auch gegen die DJK Feudenheim gab es kein Erfolgserlebnis. Dabei hatte es nach einer torlosen ersten Halbzeit noch recht gut für die Hausherren ausgesehen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeber Pech, als Recep Ilgüner ein Eigentor unterlief. Anschließend drängte das Team von Trainer Ralf Dalmus vehement auf den Ausgleich, ließ aber gute Chancen liegen. Als Darian Schoch eine Viertelstunde vor Schluss einen Elfmeter zum 0:2 verwandelte war die Vorentscheidung gefallen. Für den 0:3-Endstand sorgte Lukas Dickmann in der 82. Minute. Durch diese Niederlage warten die Südhessen mittlerweile schon seit sieben Spieltagen auf einen Sieg und müssen deshalb den Blick in der Tabelle überraschend wieder nach unten richten. Glücklicherweise haben die letzten vier Teams der A-Klasse ihre Partien auch verloren.

TSV Amicitia Viernheim 2 – FV Fortuna Heddesheim 2 6:2 (1:0): Mit einem Paukenschlag hat die zweite Garnitur des TSV Amicitia einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Jetzt beträgt der Abstand zur SG Hohensachsen auf dem Relegationsplatz wieder beruhigende sechs Zähler. Im Nachbarschaftsduell gegen Fortuna Heddesheim 2 gab es einen 6:2-Erfolg, der auf einer starken zweiten Halbzeit fußte. Zur Pause führten die Hausherren nämlich nur mit 1:0. Spieler des Tages war Viernheims Fynn Mandel, der gleich drei Treffer erzielte.

Torjäger Joel Schroth hatte mit seinem neunten Saisontreffer für die 1:0-Führung gesorgt (34. Minute). Zur Pause hatte Gästetrainer Tobias Maier drei Wechsel vorgenommen, was dem eigenen Spiel aber nicht zuträglich war. Die Platzherren bauten durch Philipp Haas (53.), Fynn Mandel (55./63./75) und Andreas Heiser (59.) den Vorsprung auf 6:0 aus. In der Schlussphase konnte Heddesheims Paul Rohrmann mit zwei Treffern nur noch für Ergebniskosmetik sorgen. Unnötig war am Ende noch der Platzverweis für Viernheims Innenverteidiger Daniel Jakob, der nach einem Gerangel wegen eines angedeuteten Kopfstoßes die Rote Karte zu sehen bekam. JR