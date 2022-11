Nachwuchs im Einsatz

Viernheim. Bei allen Teams der TSV Amicitia-Fußballjunioren rollt an diesem Wochenende wieder der Ball. Besonders im Blickpunkt stehen die ältesten Nachwuchskicker der Blau-Grünen.

Die A-Junioren haben am Samstag, 12. November, ein Heimspiel und empfangen den VfR Aalen im Waldstadion. Die Viernheimer sind in der Oberliga immer noch sieglos und stehen am Tabellenende. Die Gäste sind nach vier Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen im Mittelfeld platziert. Der TSV Amicitia ist wieder in der Außenseiterrolle, wird sich aber keineswegs geschlagen geben und versuchen, so lange wie möglich dagegen zu halten.

Vor den A-Junioren sind die D3- und die D4-Junioren gefordert, die beide um 12 Uhr im Stadion auflaufen. Gegner sind der SV Sandhofen und der VfB Gartenstadt 2. Zeitgleich spielen die D2-Junioren und treffen an der Lorscher Straße auf den SV Schriesheim 2. Jeweils auswärts am Ball sind die D1-Junioren (10.30 Uhr bei der TSG 91/09 Lützelsachsen) und die B-Junioren (15 Uhr beim FC Nöttingen), die C1-Junioren (15 Uhr bei VfL Kurpfalz Neckarau) und die C2-Junioren (15.15 Uhr beim SV Schriesheim). Die jüngsten Fußballer treffen sich nach der Herbstferienpause wieder zu Spieltagen. Dabei richten die E4-Junioren am Samstag, 12. November, ab 9 Uhr ein „Kinderfestival“ im Waldstadion aus. Die E1 fährt nach Heddesheim, die E2-Junioren zum TSV Neckarau und die E3 zum SV Rohrhof. Die F1-Junioren und die F2-Junioren messen sich beim MFC 08 Lindenhof mit den Gegnern, die F3 und die F4 fahren zum FV 08 Hockenheim und die F5-Junioren spielen in Ketsch. su