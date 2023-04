Derby zum Saisonende

Viernheim. Für die Handballherren der TSV-Amicitia steht am Samstag, 22. April, das letzte Spiel der Saison 2022/23 an. Und das hat es in sich – die Viernheimer spielen das hessische Derby in der Badenliga beim TSV Birkenau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem Sieg würden sich die Handballer die Meisterchance im Fernduell gegen die punktgleiche SG Heidelsheim/Helmsheim offen halten. Der Vorteil im Titelrennen liegt aber bei der SG: Denn während die Viernheimer in Birkenau ihr letztes Saisonspiel bestreiten, hat Heidelsheim/Helmsheim noch zwei Spiele zu absolvieren.

Wenn der TSV Amicitia in Birkenau gewinnt, müsste die SG in einem ihrer beiden Spiele – am Sonntag in Dossenheim oder eine Woche später gegen Birkenau – patzen. Dann wäre Viernheim aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs der Meister der Badenliga und Aufsteiger in die Baden-Württemberg-Oberliga. Die Badenliga-Spieler wollen ihren Teil zu diesem Meisterschaftskampf in Birkenau beitragen und beim Tabellensiebten den 18. Saisonsieg holen.

Mehr zum Thema Handball Letztes Heimspiel der Saison Mehr erfahren Handball Eine Liga besser Mehr erfahren Handball-Badenliga Weichenstellung in Friedrichsfeld Mehr erfahren

Bis auf die Langzeitverletzten haben Christian Müller und Mirco Ritter alle Spieler dabei, allerdings ist Torwart Dennis Hoffmann nach einer Trainingsverletzung angeschlagen. Ob er spielen kann, wird sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden; Sollte er nicht eingesetzt werden können, wäre Christopher Hahl zur Stelle. Anwurf des Badenliga-Derbys ist um 20 Uhr in der Birkenauer Langenberghalle.

Das Vorspiel um 18 Uhr bestreiten die zweiten Vertretungen beider Vereine. Bei aller Brisanz geht es für Birkenau um mehr als für die Viernheimer: Der TSV kann mit einem Sieg vorzeitig Meister werden. Das wollen die Herren 2 gern verhindern und das hessische Derby gewinnen. Den Klassenerhalt haben die Mannen von Ralf Schaal zwischenzeitlich geschafft, könnten aber ihr positives Punktekonto noch verbessern. Allerdings fehlen mit Dominik Seib und Daniel Wetzel zwei wichtige Stammspieler in Birkenau.

Beide Herren-Mannschaften hoffen in den Derbys auf zahlreiche Unterstützung von den Viernheimer Fans. Und haben dabei eine Bitte an die Anhänger: „Kommt in schwarz gekleidet zu diesem Spiel, am besten in der neuen Jubiläumskollektion. Wir machen diese Spiele zu Heimspielen.“

Bereits am Samstag, 22. April, geben sich um 15.30 Uhr die Meisterdamen des TSV Amicitia die Ehre. Der Titel ist geholt, jetzt wollen die Viernheimerinnen auch noch die letzten Partien der aktuellen Spielzeit gewinnen. Gastgeber am vorletzten Spieltag ist die SG Heidelberg-Kirchheim 2. Beim Tabellenletzten werden die Handballerinnen alles daran setzen, ihre erfolgreiche Serie fortzusetzen. su