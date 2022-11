Viernheim. Neuling TSV Amicitia Viernheim hat in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar seit drei Spieltagen nicht mehr gewinnen und sich deshalb nicht in der Tabelle verbessern können. Allerdings hatten es die Blau-Grünen dabei mit Gegnern aus der Spitzengruppe zu tun. Zwei Unentschieden und eine Niederlage sind keine schlechte Ausbeute. Am Sonntag, 6. November, 14.30 Uhr, sind die Südhessen in der Favoritenrolle, wenn Kellerkind SV Treschklingen im Waldstadion gastiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste stehen auf dem drittletzten Platz und haben erst zwei Partien gewonnen. Zuletzt gab es für das Team von Trainer Ali Susan allerdings einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den VfB St. Leon zu feiern, wodurch das Punktekonto auf acht Zähler aufgestockt werden konnte. Der Aufsteiger schwebt also weiter in akuter Abstiegsgefahr. Aber auch die Südhessen dürfen sich als Tabellenzehnter nicht in Sicherheit wiegen. Der Vorsprung auf Platz 13, den aktuell die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal inne hat, der am Ende in die Relegation führt, beträgt lediglich zwei Punkte. Deshalb hat Viernheims Spielertrainer Patrick Marschlich die Begegnung als richtungsweisende Partie bezeichnet. Auch das Spiel eine Woche später in St. Leon dürfte aufzeigen, wohin die Reise gehen kann.

Nach einem Zwischenspurt mit drei Siegen in Serie war es für den TSV Amicitia aufwärts gegangen, zuletzt herrschte aber Stillstand, während die Konkurrenz Boden gutmachen konnte. Eine Woche war Zeit, um die deftige 0:4-Niederlage beim SV 98 Schwetzingen zu verdauen. Gegen Treschklingen gilt es, konzentriert und engagiert zu Werke zu gehen, gravierende Fehler zu vermiesen und den Gegner unter Druck zu setzen. JR