Meistertraum und Abstiegsangst

Viernheim. Mit einer Wiederholung des Hinspielergebnisses von 2:2 wäre Landesliganeuling TSV Amicitia Viernheim am Sonntag, 12. März, bei den Freien Turnern Kirchheim sicher zufrieden. Die Blau-Grünen benötigen nach drei Niederlagen in Folge im Kampf um den Klassenerhalt nämlich jeden Zähler. Auch die Gastgeber sind als Tabellendritter auf Punkte angewiesen, um die Meisterschaftsträume am Leben zu erhalten. Beide Mannschaften haben also nichts zu verschenken.

Die FT Kirchheim zählen auch in dieser Saison zu den Spitzenteams der Fußball-Landesligisten Rhein-Neckar, nimmt derzeit mit 36 Punkten den dritten Platz ein und liegt damit nur einen Zähler hinter dem Führungsduo Viktoria Bammental und SG Heidelberg-Kirchheim. Das Team von Trainer Felix John konnte am vergangenen Wochenende mit 2:1 einen knappen Auswärtssieg feiern und blieb damit an der Tabellenspitze dran. Elf Erfolge, drei Unentschieden sowie drei Pleiten stehen aktuell für die Kirchheimer zu Buche.

Die Südhessen haben das erste Pflichtspiel des neuen Jahres gegen den FV Nußloch auf eigenem Platz mit 0:6 deutlich in den Sand, besser gesagt in den Kunstrasen, gesetzt. Davon gilt es sich schnellstmöglich zu erholen, aus den Fehlern zu lernen und kompakter aufzutreten. Auch in Kirchheim wird auf Kunstrasen gespielt, der allerdings über deutlich größere Abmessungen verfügt als der kleine Platz im Waldstadion. Das könnte dem Team der Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres zugute kommen.

Gegenwärtig rangiert die erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia mit 22 Punkten auf Platz neun, muss sich aber schnellstmöglich aus der abstiegsgefährdeten Region verabschieden. Derzeit streiten sich neben den Blau-Grünen noch der FV Brühl (22 Punkte), die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (22), die Spvgg. Ketsch (21) und der VfB St. Leon (22) um den Klassenerhalt. Mit der SG Horrenberg (15), Aufsteiger SV Treschklingen (8) und dem TSV Kürnbach (0) scheinen die drei Absteiger schon festzustehen. JR