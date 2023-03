Im sicheren Mittelfeld der Tabelle

Viernheim. Während die Oberliga-Frauen noch eine weitere Woche in der Winterpause verbringen, starten die Frauen 2 des TSV Amicitia und die B-Juniorinnen an diesem Wochenende wieder in den Spielbetrieb. Die Mädchen haben dabei eine Auswärtspartie vor sich, die Frauen genießen Heimrecht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den B-Juniorinnen steht schon das zweite Rückrundenspiel in der Oberliga an. Am Samstag, 4. März, fahren die Viernheimerinnen zum FV Löchgau. Das Hinspiel gewann der TSV Amicitia knapp mit 1:0 gegen den damaligen Spitzenreiter. Der FV konnte sich über die Hinrunde in der Spitzengruppe halten und ist aktuell Dritter. Die blau-grünen Mädels rangieren nach sechs Siegen und sechs Niederlagen im sicheren Tabellenmittelfeld und wollen versuchen, den Hinspielerfolg zu wiederholen. Spielbeginn in Löchgau ist um 16 Uhr.

Im Stadion an der Lorscher Straße starten am Sonntag, 5. März, die Frauen 2 in die Rückrunde der Verbandsliga-Saison. Als Aufsteiger liegt die zweite Mannschaft auf einem guten fünften Platz. Allerdings liegen die Teams in der Tabelle dicht zusammen, der Gegner ATSV Mutschelbach hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Die Gastgeberinnen haben im Hinspiel einen 3:1-Erfolg in Mutschelbach gefeiert, auch auf heimischem Platz sollen drei Punkte her. Spielbeginn ist um 11 Uhr. su