Letzte Begegnungen der Saison 2022/23

Viernheim. Die Basketballsaison der BG Viernheim-Weinheim geht langsam dem Ende entgegen. So beenden die Oberliga-Herren mit zwei Spielen innerhalb von drei Tagen und auch die Damen an diesem Wochenende die Spielzeit 2022/23.

Ihre letzte Aufstiegschance haben die Herren selbst vertan, durch eine Niederlage in Staufen. Somit sind die letzten beiden Saisonspiele nur noch von statistischem Wert. Am Samstag, 1. April, geht es gegen den TSV Wieblingen – ein Team, das sich im Saisonverlauf zunehmend gesteigert hat. Coach Robin Zimmermann muss seine Jungs nochmal ordentlich motivieren, sonst droht dem Tabellendritten eine weitere Niederlage.

Die Oberliga-Männer sind auch gleich am Montag, 3. April, nochmal am Ball. Das letzte Heimspiel der Saison gegen die TG Sandhausen wurde vorverlegt, um die Spielzeit noch vor den Ostertagen beenden zu können. Sandhausen steht als Absteiger bereits fest, so wird die Partie den Charakter eines Testspiels haben, in dem die Trainer auf beiden Seiten sicherlich einige Nachwuchsspieler und Akteure der jeweiligen zweiten Mannschaft einsetzen werden.

Die Ü35-Mannschaft nimmt am Sonntag, 2. April, an der Südwestdeutschen Meisterschaft in Langen teil. Das Team will sich erneut für die Deutsche Meisterschaft dieser Altersklasse qualifizieren. Gegner sind der VfL Bad Kreuznach (13 Uhr) und der TV Langen (15 Uhr). Der zweite Platz in der Dreiergruppe reicht den BG-Herren schon zur Qualifikation für die nationalen Meisterschaften.

Weitere Spiele stehen am Samstag um 13 und 15 Uhr in der Heidi-Mohr-Halle in Weinheim an. Die Teams der U12 treffen auf die SG Heidelberg/Kirchheim 2 und die TSG Wiesloch 1. Die Herren 4 treten um 15.45 Uhr beim TSV Wieblingen 5 an, die Herren 3 spielen um 18 Uhr bei BAC Hockenheim.

Am Sonntag, 2. April, spielt erneut ein Team der U12, um 10 Uhr in der Waldsporthalle gegen den TV Eppingen. Die Herren 2 gastieren bei der TSG Wiesloch (14 Uhr). Für die Frauen der BG Viernheim-Weinheim steht schon das letzte Saisonspiel in der Landesliga an. Um 18 Uhr sind die Viernheimerinnen beim TV Sinsheim zu Gast. su