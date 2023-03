Gipfeltreffen in der Viernheimer Waldsporthalle

Viernheim. Es ist das absolute Spitzenspiel der Badenliga: Der Tabellenzweite TSV Amicitia empfängt den Meisterschaftsfavoriten und aktuellen Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim in der Viernheimer Waldsporthalle.

Am Samstagabend, 25. März, um 19.30 Uhr steigt das Gipfeltreffen, das die Meisterschaft in der Badenliga entweder vorentscheidet oder noch einmal richtig spannend macht. Aktuell hat die SG vier Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger aus Viernheim, der TSV Amicitia liegt wiederum einen Zähler vor der SG Pforzheim/Eutingen 2. In ihrem Jubiläumsjahr des 100-jährigen Bestehens haben die Blau-Grünen also sogar echte Meisterschaftschancen.

Knappe Niederlage im Hinspiel

Im ersten Aufeinandertreffen im November mussten sich die Viernheimer in Bruchsal knapp geschlagen geben. Diesmal möchten die Spieler ihren Gegnern aber möglichst nicht zum Sieg gratulieren. Das Team weiß genau um die Möglichkeit, den Abstand auf den Spitzenreiter auf zwei Punkte verkürzen zu können, das Trainerduo Christian Müller und Mirco Ritter hat die Mannschaft optimal auf den Gegner vorbereitet.

Die Langzeitverletzten Hassanien, Fath, Sauer fehlen weiterhin, dafür könnte Torhüter Dennis Hoffmann sein Comeback feiern, der nach monatelanger Verletzungspause wieder voll trainiert. Für das wegweisende Spiel hoffen die Handballer auf große Unterstützung der Viernheimer Handballfans in der Waldsporthalle, Beginn des Spitzenspiels ist um 19.30 Uhr.

Aber schon um 17.15 Uhr können die Zuschauer ein sicherlich packendes Handballspiel sehen. Für die Herren 2 steht ein Match gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt an, den SC Sandhausen. Die Viernheimer wollen ihre aktuelle Siegesserie ausbauen und gegen den Tabellennachbarn den fünften Sieg in Folge holen. Die junge Truppe hat sich als Aufsteiger inzwischen ins Tabellenmittelfeld der Bezirksliga hochgearbeitet und kann ihre aktuelle Position weiter verbessern.

Los geht es mit dem Handball am Samstag um 13.45 Uhr. Die A-Jugend bestreitet gegen die TSG Wiesloch schon ihr letztes Saisonspiel. Um 15.30 Uhr läuft die männliche D-Jugend gegen die ASG Sinsheim/Steinfurt auf. Das einzige Auswärtsspiel der Viernheimer steht für die männliche C-Jugend an, die am Samstag um 14.30 Uhr beim SV Waldhof antritt.

Am Sonntag ist die Waldsporthalle in weiblicher Hand. Die C-Mädchen empfangen um 12.45 Uhr den TSV Birkenau. Um 14.30 Uhr können die Damen einen großen Schritt zur Meisterschaft in der Bezirksliga 3 machen. Gegen die SG Walldorf 2 soll für die Tabellenführerinnen der 13. Sieg im 13. Spiel her und der Vorsprung auf die Konkurrentinnen ausgebaut werden. su