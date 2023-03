Sharks gegen TV Staufen

Viernheim. Das hatte sich die BG Viernheim-Weinheim ganz anders gewünscht: Während die Oberliga-Herren spielfrei waren, hofften sie auf den eigentlich erwarteten Sieg des Tabellenführers SG Heidelberg-Kirchheim beim SSC Karlsruhe – dem direkten Konkurrenten um den Aufstiegsrelegationsplatz.

Doch der Ligaprimus schenkte das Spiel beim Verfolger nahezu ab (letztes Viertel 5:23), die Meisterschaft der Oberliga in sicheren Händen. Für die BG sind die Chancen auf eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen rapide gesunken – sie muss jetzt auf einen Ausrutscher des SSC hoffen und gleichzeitig die eigenen Spiele gewinnen. Am Sonntag, 26. März, ist für die Sharks dazu die nächste Gelegenheit, gespielt wird beim TV Staufen. Spielbeginn ist um 17 Uhr, da sind auch die Ergebnisse der Konkurrenz schon bekannt.

In der Heidi-Mohr-Halle sind am Samstag, 25. März, um 11 Uhr schon die jungen Basketballer der U10 am Ball, sie spielen gegen die SG Mannheim. Den gleichen Gegner hat um 13 Uhr die gemischte U12-Mannschaft. Eine zweite Begegnung der U12 steht um 15 Uhr gegen TSV Wieblingen 2 auf dem Plan. Das dritte Duell zwischen der BG und der SG Mannheim steigt um 17 Uhr mit der Partie der U14-Mannschaften.

Auswärts gefordert sind die U16-Mädchen, die um 12 Uhr bei TG Sandhausen gastieren. Die U16 fährt zu ihrer Partie um 12.30 Uhr zur TSG Ziegelhausen. Um 14 Uhr beginnt das Spiel der U14 bei der TG Sandhausen/SG Walldorf. Am Sonntag fahren die Herren 4 zum TV Schwetzingen (17 Uhr), während die U18-Oberliga-Mannschaft erst am Montagabend im Einsatz ist und in der Weinheimer TSG-Halle die Gäste des Packservice BBA SSC Karlsruhe empfängt. su