Geballtes Spielwochenende

Viernheim. Ein geballter Basketballspieltag in der Waldsporthalle wartet an diesem Wochenende auf die BG Viernheim-Weinheim. Im Blickpunkt steht aber auch das Team der Oberliga-Herren, das am Sonntag, 12. März, auswärts antritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 17.30 Uhr ist Anwurf beim DJK Karlsruhe-Ost. Nach dem Sieg im Spitzenspiel muss die BG gegen den Oberliga-Aufsteiger nachlegen. Wenn man die Chance auf die Aufstiegsspiele erhalten will, darf sich die Truppe von Robin Zimmermann keine Schwäche mehr erlauben.

In der Waldsporthalle fliegt der Ball am Samstag, 11. März, ab 10 Uhr. Als Erstes stehen sich die U12-Teams der BG Viernheim-Weinheim und des TV Heidelberg gegenüber. Um 12 Uhr erwartet die U16-2 den TV Sinsheim. Die U18 trifft um 14 Uhr auf den TSV Wieblingen. Die Frauen wollen ab 16 Uhr gegen den Tabellennachbarn TSG Ziegelhausen punkten. Um 18 Uhr wird es ernst für die Herren 4 gegen den TSV Wieblingen 4. Den Spieltag beschließen die Herren 3 um 20 Uhr gegen die TSG Ziegelhausen.

Mehr zum Thema Basketball Sharks vor Spitzenspiel Mehr erfahren Handball Hoffen auf die nächsten Punkte Mehr erfahren Handball Herren in der Favoritenrolle Mehr erfahren

Drei weitere Heimspiele sind in der Weinheimer Heidi-Mohr-Halle angesetzt. Die U10 trifft um 11 Uhr auf BAC Hockenheim, anschließend spielen Teams der U12 gegen TSG Wiesloch (13 Uhr) und SG Heidelberg/Kirchheim (15 Uhr). Noch ein Heimspiel steht für die U14 an – am Sonntag geht es in der Alexander-von-Humboldt-Halle um 14 Uhr gegen Basket Ladies Kurpfalz.

Jeweils in fremder Halle aktiv sind am Samstag die Mädchen der U14 (11.45 Uhr beim TSV Wieblingen) und die Jungs der U18 (14 Uhr bei KuSG Leimen). Die Landesliga-Männer treten am Sonntag um 15.30 Uhr beim Heidelberger TV 2 an. Und die Rhein-Neckar-Metropolitans können den Klassenerhalt sichern. Dazu brauchen sie einen Sieg bei bba Augsburg, um in der kommenden Saison einen Platz in der Jugendbundesliga zu haben. su