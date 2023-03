Hoffen auf die nächsten Punkte

Viernheim. Die Meisterschaft in der Handball-Badenliga ist völlig offen – und die Viernheimer können noch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Die Herren sind nur zwei Punkte vom Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim und einen Punkt vom Verfolger SG Pforzheim/Eutingen 2 entfernt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 11. März, wollen die Viernheimer die nächsten Punkte holen und damit Druck auf die Erstplatzierten machen. Aber ausgerechnet vor dem Duell bei der TSG Wiesloch sind die Personalsorgen beim TSV Amicitia groß. Bei Domenic Sauer haben sich die Befürchtungen bestätigt: Mit Kreuzband- und Patellasehnenriss wird er mehrere Monate ausfallen. Neben den ebenfalls noch verletzten Fath, Hoffmann und Hassanien fehlt Jan Willner, der mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft unterwegs ist. Dominik Seib wird von den Herren 2 nachrücken, damit die Trainer einen Linksaußen aufs Feld schicken können. Unter diesen Vorzeichen wird die Partie in Wiesloch schwer, das den sechsten Tabellenplatz vor allem der Heimstärke zu verdanken hat. Die Viernheimer müssen konzentriert und engagiert zur Sache gehen. Anspiel in der Wieslocher Stadionhalle ist am Samstag um 19 Uhr.

Am Sonntag, 12. März, steht für die Herren 2 das nächste Spiel an. Die Viernheimer sind zu Gast beim TV Bammental (18 Uhr). Mit einem Sieg würden die Blau-Grünen ihre Gastgeber in der Tabelle überholen. Allerdings plagen auch Trainer Ralf Schaal die Personalsorgen. Wer spielen kann, wird sich erst kurzfristig entschieden.

Mehr zum Thema Handball Herren in der Favoritenrolle Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball-Badenliga Heddesheim will schnell die Trendwende Mehr erfahren Basketball Sharks vor Spitzenspiel Mehr erfahren

Zu den Auswärtsspielen kommen fünf Heimspiele am Sonntag in der Waldsporthalle. Den Auftakt macht die männliche E-Jugend um 12 Uhr gegen die SG Leutershausen. Für die weibliche C-Jugend geht es um 13.15 Uhr gegen die HSG Weinheim/Oberflockenbach. Die männliche D-Jugend trifft um 14.45 Uhr auf den SC Wilhelmsfeld. Die A-Jugendlichen sind um 16.15 Uhr gegen HSG Weinheim/Oberflockenbach gefordert. Und zum Abschluss gehen die Damen gegen den TV Edingen 2 aufs Feld (18 Uhr). In der Spielpause hat kein anderes Team die Viernheimerinnen von der Tabellenspitze verdrängen können. Die TSV-Amicitia-Damen wollen nun im elften Spiel den elften Sieg.

Das Programm machen die Auswärtsspiele der männlichen B-Jugend (am Samstag um 13.30 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach) und der männlichen C-Jugend (am Sonntag um 12.45 Uhr bei der JSG Ilvesheim/Edingen) komplett. su