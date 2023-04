Klassenerhalt weiter möglich

Viernheim. Großer Jubel, große Erleichterung bei den Viernheimer Fußballerinnen: Das Duell gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Mühlhausen ging an den TSV Amicitia. Mit 2:1 siegte die Mannschaft von Werner Protzel und Luisa Weber und verkürzte weiter den Abstand zum rettenden Ufer.

In der Oberliga rangieren die Viernheimerinnen immer noch im Tabellenkeller. Aber der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz ist auf fünf Punkte geschrumpft. Noch haben die Südhessinnen alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Ganz wichtig war der Heimerfolg gegen den Tabellennachbarn Mühlhausen, der Abstand wäre sonst zu groß geworden. Trainer Werner Protzel konnte für die Startformation wieder auf Kapitänin Laura Schell und Lorena Daub zurückgreifen, die beim Auswärtserfolg in Deggenhausertal gefehlt hatten.

Viernheim legte im Kellerduell mit viel Tempo los und erarbeitete sich gleich einige gute Chancen. Und in der zehnten Minute fiel das frühe 1:0. Denise Stricklan nahm die Hereingabe von Ronellenfitsch direkt an und zirkelte den Ball ins Tor. Das war ein Auftakt, wie ihn sich der TSV Amicitia vorgestellt hatte. Doch der Treffer brachte nicht die notwendige Sicherheit ins Spiel. Mühlhausen drängte sofort in die gegnerische Hälfte und auf den Ausgleichstreffer. Nach 28 Minuten brachten die Viernheimerinnen den Ball nicht aus der eigenen Hälfte. Mühlhausens Spielerin Rosenfelder schnappte sich das Leder und schob es zum 1:1 an Nicola Seifert vorbei. Die besten Chancen auf den zweiten Treffer vor der Pause boten sich Denise Stricklan, deren Freistoß aber keinen Abnehmer fand, und Pia Kielmann, die beim Pass aber im Abseits stand.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Werner Protzel die zwei B-Juniorinnen Emma Usler und Victoria Bode ins Spiel, die für mehr Schwung in der Offensive sorgen sollten. Die Hereinnahme machte sich gleich bezahlt. Einen abgewehrten Eckball holte sich Emma Usler zurück und schickte Valeria Mangione auf der rechten Seite los. Die flankte in den Strafraum, wo Victoria Bode den Ball zum 2:1 ins Tor köpfte. Viernheim hatte weitere Gelegenheiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Aber Bode und auch die ebenfalls eingewechselte Marie Sibbing scheiterten mit ihren Versuchen. So blieb es beim knappen, aber immens wichtigen 2:1-Erfolg der TSV-Amicitia-Fußballerinnen, die den Klassenerhalt noch längst nicht abgehakt haben.

Der Spielbetrieb in der Oberliga pausiert an Ostern, dafür steht das Halbfinale im badischen Pokal an. Für die Fußballerinnen des TSV Amicitia geht es gegen den Karlsruher SC darum, das Finale zu erreichen. Der Regionalligist kommt am Karsamstag, 8. April, ins Stadion an der Lorscher Straße. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Lorena Daub, Denise Stricklan, Valeria Mangione, Pia Kielmann, Zoe Schwarz, Luisa Wüst, Annike Müller, Rabea Ronellenfitsch, Anabela Benkovic, Laura Schell. su