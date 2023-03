Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Viernheim. Die weite Anreise hat sich gelohnt: Im Kellerduell der Oberliga Baden-Württemberg haben die Fußballerinnen des TSV Amivitia mit 3:2 beim SV Deggenhausertal gewonnen und den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz ein wenig verkürzt.

Für die Fahrt an den Bodensee stand Trainer Werner Protzel nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Mit Zoe Schwarz, Luana Schneider und Emma Usler standen Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft und der B-Juniorinnen in der Anfangsformation, Ann-Sophie Protzel und Victoria Bode nahmen auf der Bank Platz. Neu zusammengestellt mussten die Viernheimerinnen ein frühes Gegentor hinnehmen. Der erste Torschuss wurde noch abgewehrt, Deggenhausertal setzte aber nach und war zum 1:0 in der vierten Minute erfolgreich. Der TSV Amicitia bemühte sich sofort um den Ausgleich. Aber im Spielaufbau hatten die Gäste noch Schwierigkeiten, so dass sie sich kaum zwingende Gelegenheiten herausspielten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde taktisch umgestellt: Ann-Sophie Protzel kam für Rabea Ronellenfitsch, Kielmann tauschte mit Usler und übernahm den offensiveren Part, Stricklan zog sich aus dem Sturm ins Mittelfeld zurück. So entwickelte Viernheim viel mehr Druck und erzielte prompt den Ausgleich. Usler marschierte über die linke Seite und legte von der Grundlinie zurück, Protzel verpasste noch den Ball, aber Stricklan vollendete zum 1:1 (50.). Der TSV Amicitia war nun am Drücker, hatte mehrere gute Chancen auf den Führungstreffer. Es dauerte aber bis zur 68. Minute, bis die Südhessinnen wieder jubeln konnten. Stricklan setzte Kielmann ein, die nur noch einschieben musste. Doch gleich danach waren die Viernheimer defensiv nicht auf der Höhe. Ein Freistoß von weit außen landete im Strafraum, die Deggenhausertal-Spielerin war schneller als ihre Gegenspielerin und drückte den Ball zum 2:2 über die Linie.

Mit der Einwechslung von Victoria Bode kam die nächste Offensivkraft in die Partie, die Frauen wollten unbedingt etwas Zählbares vom Bodensee mitnehmen. Als Usler bei einem Angriff nur durch ein Foul an der Strafraumgrenze gestoppt werden konnte, nutzte Viernheim die Freistoßchance. Mangione schoss platziert ins linke untere Eck, der TSV Amicitia war wieder vorne. Die knappe Führung retteten die Gäste bis zum Schlusspfiff und freuten sich über weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Denise Stricklan, Valeria Mangione, Pia Kielmann, Zoe Schwarz, Luisa Wüst, Luana Schneider (75. Victoria Bode), Emma Usler, Annike Müller, Rabea Ronellenfitsch (46. Ann-Sophie Protzel), Anabela Benkovic. su