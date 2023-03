Direktes Duell im Abstiegskampf

Viernheim. Für die Fußball-Frauen steht ein ganz wichtiges Spiel an: In der Oberliga geht es am Sonntag, 2. April, gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Der 1. FC Mühlhausen kommt an die Lorscher Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn, belegen aktuell beide einen Abstiegsplatz. Der TSV Amicitia will den Rückstand auf die Gegnerinnen und auf das rettende Ufer aber entscheidend verkürzen. Im Rückspiel haben die Fußballerinnen sowieso etwas gutzumachen: In Mühlhausen führten die Viernheimerinnen mit 2:0 und 3:1, ehe die Gegnerinnen das Spiel in der Schlussminute in einen 4:3-Erfolg drehten. Am Sonntag will der TSV Amicitia nicht wieder leer ausgehen, sondern gegen den direkten Konkurrenten die Punkte holen. „Das ist auch der Anspruch der Mädels“, betont Trainer Werner Protzel, der mit einem sehr kampfbetonten Spiel rechnet.

Die Viernheimerinnen müssen 90 Minuten konzentriert als Mannschaft aufzutreten, mit Selbstvertrauen, Konzentration und einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Wenn die Moral und Einstellung wie in Deggenhausertal stimmt, ist etwas Zählbares zu holen. Der Kader wird wieder von B-Juniorinnen und Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft unterstützt. Die Frauen hoffen für das richtungsweisende Spiel auf zahlreiche Unterstützung, Anpfiff ist um 15 Uhr an der Lorscher Straße.

Mehr zum Thema Fußball Frauenteam unter Zugzwang Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Kampf um den Klassenerhalt Mehr erfahren Handball Damen können sich zum Meister krönen Mehr erfahren

Vor den Frauen 1 ist die Verbandsligamannschaft am Ball. Das Team will ab 11 Uhr gegen den SSV Waghäusel punkten, um das Polster auf die Abstiegszone zu vergrößern. Die Gäste sind Vierter, haben fünf Zähler mehr auf dem Konto.

Die B-Juniorinnen gastieren am Samstag, 1. April, beim SV Hegnach. Gegen das Team haben die Viernheimerinnen noch eine Rechnung offen, verloren sie doch das Hinspiel mit 2:3. Während die TSV-Amicitia-Mädels sicher im Tabellenmittelfeld platziert sind, bangen die Mädels aus Hegnach noch um den Klassenerhalt. Spielbeginn in Waiblingen ist um 16 Uhr.

Die E-Juniorinnen fahren am Samstag für einen Spieltag zum ASV Hagsfeld. Sie treffen dort auf den Polizeisportverein Karlsruhe, TuS Mingolsheim, TuS Mingolsheim 2 und Gastgeber Hagsfeld. Die D-Juniorinnen spielen am Sonntag um 14.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim in St. Leon. su