Sieg im Spitzenspiel

Viernheim. Spannender kann ein Basketballspiel nicht sein: Fünf Sekunden vor Schluss des Spitzenspiels der Oberliga Baden liegt die BG Viernheim-Weinheim in eigener Halle einen Punkt gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten SSC Karlsruhe zurück. Dann bringt Daniel Lohrke den Ball ins Spiel, er kommt über ein, zwei Stationen zu Leonard Leip. Der Youngster zieht mit kräftigen Schritten zum Korb und kommt frei zum Abschluss. Der Ball fällt gegen das Brett und mit der Schlusssirene durch das Netz – 68:67-Sieg für die BG.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein dramatisches und glückliches Ende einer Begegnung, die im ersten Viertel an den „Sharks“ noch komplett vorbeilief. Übernervös agierte das Team von Robin Zimmermann, leichte Ballverluste und Unaufmerksamkeiten in der Abwehr reihten sich aneinander, auch eine frühe Auszeit änderte an dem zerfahrenen Spiel nichts. Die Karlsruher trafen aus allen Lagen nach Belieben, bei der BG punktete zunächst nur Sal Baragiola. Er erzielte die ersten acht Punkte für die „Sharks“, bevor sich mit Cris Becht der erste seiner Mitspieler in die Trefferliste eintrug. Da stand es schon 10:29 und alles sah nach einem klaren Sieg der Gäste aus.

Doch bereits im zweiten Viertel wendete sich das Blatt. Dogukan Ceneli setzte mit zwei Dreiern in Folge das Signal zur Aufholjagd, Patrick Dörr schickte einen weiteren Dreier hinterher und unter dem Korb kam Jan Eberhard zu erfolgreichen Aktionen. Mit 25:13 ging das zweite Viertel an die BG und der Rückstand betrug nur noch sieben Punkte (35:42).

Mehr zum Thema Basketball Sharks bleiben dran Mehr erfahren Basketball Sharks vor Spitzenspiel Mehr erfahren

Nach dem Seitenwechsel ging die Aufholjagd der „Sharks“ weiter. Hatte Karlsruhe im ersten Viertel noch nach Belieben gepunktet, ließ die BG jetzt nichts mehr zu. Ganze vier Punkte gelangen den Gästen im dritten Viertel, während die Hausherren Korb um Korb erzielten. Mit einer knappen 50:46-Führung gingen die Kontrahenten in den Schlussabschnitt. Baragiola und Eberhardt hielten den Gegner zunächst noch auf Distanz, doch nach der 56:51-Führung der BG (33.) startete Karlsruhe einen 9:0-Lauf, eroberte sich die Führung zurück und verteidigte sie bis in die Schlussminute. Dann traf Baragiola einen ganz wichtigen Dreier zum 66:66-Ausgleich, im Gegenzug, fünf Sekunden vor Schluss, verwandelte der SSC nur einen von zwei Freiwürfen. Coach Robin Zimmermann nahm eine letzte Auszeit, um sein Team für den möglichen Sieg zu fokussieren – und dann kam der große Moment des 18-jährigen Leonard Leip, der das Spiel entschied.

Das Rennen um den zweiten Platz in der Oberliga ist wieder offen. Karlsruhe und Viernheim-Weinheim sind punktgleich, der SSC aber wegen des deutlicheren Hinspielsiegs im direkten Vergleich vorne. So sind die „Sharks“ auf die Schützenhilfe des bisher ungeschlagenen Tabellenführers Kirchheim angewiesen, der in zwei Wochen beim SSC Karlsruhe antreten muss. Wenn die BG am Ende vor Karlsruhe landet, ist sie für das Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Württemberg qualifiziert.

BG Viernheim-Weinheim: Sal Baragiola (22 Punkte/1 Dreier), Jan Eberhardt (12), Dogukan Ceneli (8/2), Victor Habrich (6), Daniel Lohrke (6), Cris Becht (4), Leonard Leip (4), Patrick Dörr (3/1), Konstantin Hoffmann (3), Jannick Schwarz. su