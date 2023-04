Junioren tragen drei Heimspiele nacheinander aus

Viernheim. Wegen der Ferien in Hessen und in Baden-Württemberg haben die Fußballjunioren des TSV Amicitia nur ein abgespecktes Spielprogramm. Lediglich die älteren Mannschaften sind am Wochenende im Einsatz.

Drei Spiele hintereinander werden am Samstag, 15. April, im Waldstadion ausgetragen. Um 13.45 Uhr empfangen die C1-Junioren den ASC Neuenheim. Die Viernheimer müssen eigentlich gegen den Tabellenfünften punkten, wenn sie sich von den Abstiegsrängen weiter lösen wollen. Auch die B1-Junioren haben nur einen Punkt Vorsprung auf die gefährlichen Plätze. In der Verbandsliga geht es um 15.30 Uhr gegen den SVK 1884/98 Beiertheim, der Tabellendritte ist eine hohe Hürde für die jungen Viernheimer. Die B2-Junioren der Blau-Grünen wollen in der Aufstiegsrunde der Kreisliga auch weiterhin gut mithalten und haben um 17.30 Uhr mit dem FV 08 Hockenheim ebenfalls eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte zu Gast.

Am Sonntag, 16. April, steht das nächste Heimspiel für die A-Junioren an, die immer noch ohne einen Saisonsieg am Tabellenende stehen. Gegner um 14 Uhr im Waldstadion sind die Stuttgarter Kickers. Die Gäste sind Vierter in der Oberliga Baden-Württemberg und haben ihren höchsten Sieg gegen die Viernheimer im Hinspiel gefeiert: Mit 12:1 ging das Duell im Herbst an Stuttgart. Das soll sich im Waldstadion nicht wiederholen, die Blau-Grünen wollen so lange wie möglich dagegen halten. su