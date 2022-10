Ein Krimi mit Happy End

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben bei ihrer Saisoneröffnung in der heimischen GBG Halle den dritten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Coach Peter Eberhard bezwang in einem Thriller vor 300 Zuschauern den TV Langen mit 96:95 (83:83, 46:43) nach Verlängerung und belegt damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest den fünften Rang.

„Wir sind glücklich über diesen Sieg. So knappe Erfolge sind immer etwas Besonders und tun gut“, sagte der Mannheimer Trainer Eberhardt, der weiter klar machte: „Vor allem ist der TV Langen eine Mannschaft, die man in dieser Liga hoch handeln muss. Sie haben gerade in der Offensive viele Optionen. Aber wir haben auch die Härte sehr gut angenommen.“

SG-Top-Scorer Alexander Kuhn musste mit fünf Fouls vom Feld. © Pix

Von Beginn an ging es hin und her. Bei der SG erwischte Alexander Kuhn einen guten Start mit erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen. „Auch defensiv haben wir in der ersten Hälfte gute Lösungen gefunden“, sagte Eberhardt. Die SG führte nach dem ersten Viertel mit 23:22 (10.) und lag nach einem „Buzzerbeater“ von Kuhn zur Halbzeitpause auch mit 46:43 vorne. „Probleme hatten wir im Spielaufbau, damit hatten wir die ganze Zeit zu kämpfen“, sagte Eberhardt.

Tim Kalocai springt in die Bresche

Zu Beginn des vierten Abschnitts hatten die Mannheimer dann aber aber beim 76:64 (32.) einen scheinbar komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung. Doch der TV Langen kämpfte sich zurück. „Wir haben es nicht geschafft, den Druck, den wir zuvor über das ganze Feld gemacht haben, aufrecht zu erhalten“, sagte der Mannheimer Coach.

Langen glich noch zum 83:83 aus. SG-Topscorer Kuhn musste kurz vor Schluss der regulären Spielzeit mit dem fünften Foul aus der Partie. Und zu Beginn der Verlängerung fiel dann auch noch Albert Kuppe, der bis dato 23 Punkte erzielt hatte, aus. Der Flügelspieler knickte unglücklich um und konnte nicht mehr weiterspielen.

Doch Tim Kalocai sprang in der Nachspielzeit in die Bresche. Er erzielte alle seine sechs Punkte in der Verlängerung und führte die SG dann doch noch zu einem knappen Erfolg. Langen hatte den letzten Angriff, TV-Spieler Philip Jenkins (21 Zähler) verkürzte per Korbleger auf 96:95, aber dann lief die Uhr runter und die Mannheimer konnten feiern. „Gerade weil wir nach den Ausfällen von Kuhn und Kuppe die Nerven behalten haben, muss man diesen Erfolg doch hoch einschätzen“, urteilte Mannheims Coach Eberhardt nach dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel.

Am kommenden Sonntag empfangen die Mannheimer um 15.15 Uhr in der GBG Halle nun den Ligadritten MTV Stuttgart. „Wir freuen uns auf das nächste Topspiel“, sagte Eberhardt

SG: Kuhn (27), Scheffels (1), Bestert (6), McGee (18), Kalocai (6), Faller (11), Almenäs (4), Kuppe (23), Wiegland.